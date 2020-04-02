Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Intel, как и было запланировано, презентовала новое поколение мобильных процессоров, спроектированных на использование в игровых ноутбуках. Семейство Comet Lake-H включает шесть моделей: Core i9-10980HK, Core i7-10875H, Core i7-10850H, Core i7-10750H, Core i5-10400H и Core i5-10300H.

реклама

Стоит заметить, что формально все CPU были представлены ещё три месяца назад на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020, но в Лас-Вегасе калифорнийский гигант ограничился так называемым «бумажным» анонсом CPU.

реклама

Все новинки могут похвастаться повышенными частотами по сравнению со своими предшественниками поколения Coffee Lake-H Refresh. Также из нововведений стоит отметить поддержку оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2933 ГГц. Максимальный объём ОЗУ составляет 128 ГБ.

Процессоры Intel Core i5 получили по четыре ядра, которые трудятся на частотах 2,5-4,5 ГГц и 2,6-4,6 ГГц в зависимости от модели. Два CPU серии Core i7 получили по шесть ядер, а ещё одному досталось восемь ядер. Флагманская модель Core i9 также обзавелась октетом вычислительных ядер с пиковой частотой 5,3 ГГц. Все шесть новинок между собой и с процессорами поколения Coffee Lake-H Refresh объединяет поддержка многопоточности и величина отвода тепловой мощности на уровне 45 Вт.

реклама

Отдельно стоит заметить, что в случае с флагманским CPU Intel Core i9-10980HK пиковая частота 5,3 ГГц на одно ядро достигается только в режиме Thermal Velocity Boost. Другими словами, для того чтобы выжать максимум, понадобится эффективная система охлаждения. Поэтому достичь частоты 5,3 ГГц сможет владелец далеко не каждого ноутбука на флагманской платформе. Также стоит заметить, что флагманский процессор стал единственным решением в семействе с разблокированным множителем, т.е. может быть разогнан.

реклама

CPU Ядра / Потоки Частота (Turbo Boost) Частота (базовая) Кэш-память L3 TDP ОЗУ Intel Comet Lake-H Core i9-10980HK 8 / 16 5,3 ГГц 2,4 ГГц 16 МБ 45 Вт DDR4-2993 Core i7-10875H 8 / 16 5,1 ГГц 2,3 ГГц 16 МБ 45 Вт DDR4-2993 Core i7-10850H 6 / 12 5,1 ГГц 2,7 ГГц 12 МБ 45 Вт DDR4-2993 Core i7-10750H 6 / 12 5,0 ГГц 2,6 ГГц 12 МБ 45 Вт DDR4-2993 Core i5-10400H 4 / 8 4,6 ГГц 2,6 ГГц 8 МБ 45 Вт DDR4-2993 Core i5-10300H 4 / 8 4,5 ГГц 2,5 ГГц 8 МБ 45 Вт DDR4-2993 Intel Coffee Lake- H Refresh Core i9-9980HK 8 / 16 5,0 ГГц 2,4 ГГц 16 МБ 45 Вт DDR4-2666 Core i9-9880H 8 / 16 4,8 ГГц 2,3 ГГц 16 МБ 45 Вт DDR4-2666 Core i7-9850H 6 / 12 4,6 ГГц 2,6 ГГц 12 МБ 45 Вт DDR4-2666 Core i7-9750H 6 / 12 4,5 ГГц 2,6 ГГц 12 МБ 45 Вт DDR4-2666 Core i5-9400H 4 / 8 4,3 ГГц 2,5 ГГц 8 МБ 45 Вт DDR4-2666 Core i5-9300H 4 / 8 4,1 ГГц 2,4 ГГц 8 МБ 45 Вт DDR4-2666

По официальной информации от производителя, Intel Core i9-10980HK оказался на 23%-54% быстрее, чем Intel Core i7-7820HK. В то же время прирост производительности в Core i7-10750H составил порядка 31%-44% по сравнению с Core i7-7700HQ.





реклама

На базе новых мобильных процессоров ожидается появление более чем 100 ноутбуков и нескольких десятков ультратонких моделей премиального класса. Одной из них окажется MSI Stealth GS66 на флагманском чипе и с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER в исполнении Max-Q стоимостью 4400 евро.