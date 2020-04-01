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В 2016 году компания Google отказалась от линейки смартфонов Nexus. На её место пришла серия Pixel, в рамках которой уже выпущено четыре поколения флагманских телефонов. До недавнего времени в продаже были флагманы текущего (четвёртого) и прошлого поколений. Однако стало известно, что американская компания официально прекращает продажи Pixel 3 и Pixel 3 XL.

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Сразу стоит отметить, что речь идёт о продажах в официальном магазине Google. В рознице смартфоны будут доступны до исчерпания всех запасов. Что касается интернет-магазина Google, то в нём пользователям доступны только флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL стоимостью от 799 долларов и 899 долларов соответственно, а также субфлагманы Pixel 3a и Pixel 3a XL.

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Pixel 3 и версия XL были анонсированы осенью 2018 года, хотя на руках у многих российских и зарубежных блогеров они появились за несколько месяцев до официальной премьеры. Оба флагмана оборудованы 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Под капотом установлено вне зависимости от комплектации 4 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя может составлять 64 ГБ или 128 ГБ.

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Младшая модель оборудована матрицей P-OLED формата Full HD+ с поддержкой HDR и диагональю 5,5 дюйма. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 8 Мп + 8 Мп. Второй модуль получил широкоугольный объектив. Ёмкость аккумулятора составляет 2915 мАч.

Старшей версии досталась батарея на 3430 мАч, диагональ дисплея увеличена до 6,3 дюйма, а разрешение – до Quad HD+. Кроме того, в экране появился большой вырез. Из общего также стоит отметить NFC, USB-C, фронтальные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и стоковую операционную систему Android 10 (Android 9.0 Pie из коробки).