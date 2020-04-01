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Тайваньский технологический гигант ASUS расширил ассортимент мониторов, нацеленных на любителей игр, ещё одной изогнутой моделью. Она вошла в семейство Republic of Gamers. Новинка называется ASUS ROG Strix XG27WQ.

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Монитор оборудован изогнутой матрицей с радиусом кривизны 1500R, выполненной по технологии VA. Экран характеризуется 27-дюймовой диагональ, а разрешение равно 2560 х 1440 точек, что соответствует формату WQHD. Устройство повышенной частотой обновления изображения – 165 Гц. Время отклика стандартное для мониторов этого класса – 1 мс.

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За плавность игрового процесса отвечает технология AMD FreeSync Premium Pro. Также производителем заявлена поддержка фирменного решения ELMB, которое обеспечивает минимальное размытие в движении.

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Используемая в мониторе матрица соответствует спецификациям DislpayHDR 400 и поддерживает HDR10. Из технических параметров панели в ASUS ROG Strix XG27WQ можно отметить контрастность 3000:1, 92% отображения цветовой диапазона DCI/P3 и 125-процентный охват цветовой гаммы sRGB. Углы обзора по вертикали и горизонтали стандартные – 178 градусов.

Монитор установлен на фирменной подставке с логотипом линейки Republic of Gamers. С её помощью можно наклонять и поворачивать монитор, а также регулировать его высоту относительно стола. Новинка получила разъём для наушников, вход DisplayPort 1.2a, по два порта HDMI 2.0 и USB 3.0.

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Из остального стоит отметить программное обеспечение GamePlus и GameVisual, режим пониженного излучения синего цвета и наличие подсветки на тыльной панели. Стоимость и дата старта продаж ASUS ROG Strix XG27WQ пока что не уточняются.