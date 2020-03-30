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Южнокорейская компания Samsung завершает первый квартал 2020 года премьерой нового недорогого смартфона. Он называется Samsung Galaxy M11. Производитель не посвятил анонсу новинки даже онлайн-презентации – страница с данными об устройстве просто появилась на официальном сайте компании.

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Samsung Galaxy M11 несёт на борту 6,4-дюймовый жидкокристаллический дисплей Infinity-O с круглым отверстием под фронтальную камеру. Разрешение матрицы – HD+. В исполнении лицевой панели можно отметить широкие рамки, особенно это касается подбородка. На обратной стороне расположились три модуля камеры в вертикальной ориентации, дактилоскоп для разблокировки смартфона и светодиодная вспышка.

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В основе новинки лежит неизвестный 8-ядерный мобильный процессор с пиковой тактовой частотой 1,8 ГГц. По предварительной информации, это Qualcomm Snapdragon 450, но на официальном сайте компании модель однокристальной системы не уточняется. Оперативной памяти под капотом в зависимости от модификации предусмотрено 3 ГБ или 4 ГБ, а накопитель может характеризоваться вместимостью 32 ГБ или 64 ГБ. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 15 Вт.

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В Samsung Galaxy M11 установлена 8-мегапиксельная фронталка со светосилой f/2. Основная камера выделяется 5-мегапиксельным широкоугольным модулем с апертурой f/2,2 и углом захвата 115 градусов. Также в её состав вошли универсальный модуль на 13 Мп и дополнительный на 2 Мп. Диафрагма – f/1,8 и f/2,4 соответственно.

Смартфон весит 197 г. Чип NFC отсутствует. На торцах установлены разъём для наушников и порт USB-C. Также стоит отметить Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2, поддержку работы с двумя SIM-картами в сетях LTE и наличие слота для карты памяти. Работать из коробки новинка будет с предустановленной операционной системой Android 10 и пакетом фирменных надстроек One UI 2.0.

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Стоимость Samsung Galaxy M11 не уточняется. Но около двух недель назад компания представила модель Galaxy M21, которая поступила в продажу по цене от 175 долларов за модификацию 4/64 ГБ. Логично, что новинка должна оказаться дешевле. Старт продаж запланирован на апрель текущего года. Покупателям смартфон будет доступен в фиолетовом, зелёном и чёрном цветовых вариантах.