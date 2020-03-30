Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Samsung Galaxy M11 – бюджетник с тройной камерой и АКБ на 5000 мАч

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Южнокорейская компания Samsung завершает первый квартал 2020 года премьерой нового недорогого смартфона. Он называется Samsung Galaxy M11. Производитель не посвятил анонсу новинки даже онлайн-презентации – страница с данными об устройстве просто появилась на официальном сайте компании.

реклама

Samsung Galaxy M11 несёт на борту 6,4-дюймовый жидкокристаллический дисплей Infinity-O с круглым отверстием под фронтальную камеру. Разрешение матрицы – HD+. В исполнении лицевой панели можно отметить широкие рамки, особенно это касается подбородка. На обратной стороне расположились три модуля камеры в вертикальной ориентации, дактилоскоп для разблокировки смартфона и светодиодная вспышка.

реклама

В основе новинки лежит неизвестный 8-ядерный мобильный процессор с пиковой тактовой частотой 1,8 ГГц. По предварительной информации, это Qualcomm Snapdragon 450, но на официальном сайте компании модель однокристальной системы не уточняется. Оперативной памяти под капотом в зависимости от модификации предусмотрено 3 ГБ или 4 ГБ, а накопитель может характеризоваться вместимостью 32 ГБ или 64 ГБ. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 15 Вт.

реклама

В Samsung Galaxy M11 установлена 8-мегапиксельная фронталка со светосилой f/2. Основная камера выделяется 5-мегапиксельным широкоугольным модулем с апертурой f/2,2 и углом захвата 115 градусов. Также в её состав вошли универсальный модуль на 13 Мп и дополнительный на 2 Мп. Диафрагма – f/1,8 и f/2,4 соответственно.

Смартфон весит 197 г. Чип NFC отсутствует. На торцах установлены разъём для наушников и порт USB-C. Также стоит отметить Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2, поддержку работы с двумя SIM-картами в сетях LTE и наличие слота для карты памяти. Работать из коробки новинка будет с предустановленной операционной системой Android 10 и пакетом фирменных надстроек One UI 2.0.

реклама

Стоимость Samsung Galaxy M11 не уточняется. Но около двух недель назад компания представила модель Galaxy M21, которая поступила в продажу по цене от 175 долларов за модификацию 4/64 ГБ. Логично, что новинка должна оказаться дешевле. Старт продаж запланирован на апрель текущего года. Покупателям смартфон будет доступен в фиолетовом, зелёном и чёрном цветовых вариантах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
9
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
8
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
46
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
16
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
41
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
10

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 41
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 51
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
20 марта 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
109
Самая «прожорливая» видеокарта Nvidia GeForce GTX 480 показала горячий чип и старую пайку экспертам сайта Bilibili
38
Сеть супермаркетов назвала дату продаж Sony PlayStation 5 и начала принимать предзаказы
7
NVIDIA бесплатно увеличит производительность видеокарты GeForce GTX 1650 получив от этого дополнительную прибыль
20
30 секунд с момента начала продаж — 14 миллионов долларов. Новый флагман Redmi K30 Pro наконец-то вышел
8
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
11
Видеокарту 3Dfx Voodoo можно будет собрать самому
12
5 новых функций Windows 10, которые действительно улучшат работу системы в 2020 году
9
Праздник во время самоизоляции продолжается - CD Projekt дарит уникальные подарки, а в Steam появилось еще больше игр напрокат
3
Microsoft признала, что у Windows 10 есть проблема с интернетом
8
Коллекционная GeForce RTX 2080 Ti доступна за 350 тысяч рублей
26
Спустя 14 месяцев Intel выпустила новый драйвер от AMD
8
Создан процессор, имеющий 384 ядра в режиме многопоточности
14
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
24
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
19
AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.45 ГГц обновил рекорд HWBot x265 4K
2
Извлекаем выгоду из самоизоляции (карантина) - играем в 6 популярных игр в Steam со скидкой до 75%
1
Ноутбук на производительном процессоре AMD Ryzen 7 4800H Renoir и видеокарте GeForce RTX 2060 оценён в менее 1 000 долларов
+
Новое видео о Xbox Series X рассказывает о революционном дизайне консоли
13
В разработке находится дюжина платформ с поддержкой DDR5
6

Популярные статьи

Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
82
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
8
ТОП 5 уникальных находок с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Виртуальная реальность с AliExpress
5
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro от обычного пользователя
21
Топ 20 эксклюзивов GOG galaxy - наши любимые старые игры
3
Тестирование процессорозависимости Resident Evil 3 Remake - сравнение двух методик тестирования и неожиданные выводы
33
Тур по компьютерным фабрикам Тайваня, самое время для экскурсий – решил американский энтузиаст Стив Бёрк
+
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
9
Обзор беспроводных колонок Sven PS-240 и Sven PS-88
2

Сейчас обсуждают

E1nher1
11:39
Ну, я уверен, что погоним мы ее отлично. Она у меня в свое время жарила еще как.
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
mimigen
11:38
"поэтому нас ожидает лютая годнота" Дружище, ты просто светишься своей скромностью. Сначала создай годноту-то. А то не пришлось бы сказку "Голый король" читать.
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
Ambiguity
11:38
Сравнить можно, но покупать 6-поточный проц, когда на горизонте новые консоли, которые благодаря особенностям дисковой подсистемы будут настолько крутые, что все обладатели процов с менее чем 12-ю ядр...
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Анатолий Кочин
11:36
В рублях. Вопрос в цене самый актуальный и насколько все это дело продержится - вопрос открытый.
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
E1nher1
11:36
Ну, комрады, вот вам для затравочки инсайд из готовящегося нового выпуска некроклокинга. Это моя легендарная 7970 от сапфир дуалХ. Тихий монстр. Как видите, вольтаж разблокирован, поэтому нас ожидает ...
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
Eisbrecher
11:32
Будьте добры, подскажите, где можно взять 1660ti или 1660S по цене майнинговой 1066 с авито? Я бы с радостью свою махнул.
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Ambiguity
11:32
Демку прошел на средневысоких на моей рыксе 580 в 4к с очень синематографичным фпс - 30 (+/- 5 кадров, в зависимости от сцены). Играл с геймпадом перед телеком. С клавиатуры играть как-то вообще непри...
В Steam появились рекомендованные системные требования ремейка Resident Evil 3
littleleshy
11:30
Говно для лохов — 1030, 1050 и RX 550.
NVIDIA бесплатно увеличит производительность видеокарты GeForce GTX 1650 получив от этого дополнительную прибыль
littleleshy
11:30
Самое интересное, что теоретически она мощнее двухголовой 9800GX2, которая требовала 6+8-pin. А на практике и того быстрее.
NVIDIA бесплатно увеличит производительность видеокарты GeForce GTX 1650 получив от этого дополнительную прибыль
tarick
11:28
"Почему я не купил Tesla Model S, а купил ладу-калину?". Да потому, что бабла нет, а не потому что калина в отличном состоянии.
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем