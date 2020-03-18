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Samsung Galaxy M21 представлен официально: АКБ на 6000 мАч, чип Exynos 9611 и цена от 175 долларов

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Компания Samsung анонсировала в Индии смартфон среднебюджетного уровня, о котором слухи ходили несколько недель. Новинка называется Samsung Galaxy M21. Много информации об устройстве нашло своё подтверждение, но часть слухов всё же была опровергнута.

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Как и сообщалось ранее, Samsung Galaxy M21 получил мобильный процессор Exynos 9611. Однокристальная система выполнена по нормам 10-нанометровой технологии. Она же установлена в смартфоне Galaxy M30s, который был представлен в прошлом году. Для хранения данных предусмотрен интегрированный флэш-накопителя, вместимость которого в зависимости от комплектации составляет 64 ГБ или 128 ГБ. Оперативной памяти на борту установлено соответственно 4 ГБ или 6 ГБ. Тип ОЗУ – LPDDR4x. Расширить хранилище можно картой microSD, под которую предусмотрен третий слот.

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Как и все остальные смартфоны серии, новинка заключена в корпус из пластика со стеклом Gorilla Glass на лицевой стороне. Под ним скрывается матрица Super AMOLED, которая характеризуется диагональю 6,4 дюйма и соотношением сторон 19,5 к 9. Разрешение дисплея – Full HD+. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера. Несмотря на использование AMOLED матрицы, биометрический сканер размещать под дисплеем разработчики не стали. Его оставили на тыльной стороне вместе с основной камерой.

Программной оболочкой в Samsung Galaxy M21 выступила операционная система Android 10. Её дополняют фирменные надстройки One UI 2.0. Смартфон получил сертификат Widevine L1, т.е. может без проблем воспроизводить контент со стриминговых сервисов. За питание отвечает аккумулятор на 6000 мАч. Через порт USB-C можно передавать энергию мощностью 15 Вт. Не подтвердились слухи и о наличии чипа NFC. Зато стоит новинка немного дешевле, чем сообщалось ранее. Но об этом немного позже, а пока – о камерах.

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Фронталка построена на 20-мегапиксельном сенсоре и может использоваться для распознавания лица. На тыльной стороне установлены главный модуль разрешением 48 Мп, дополнительный на 5 Мп и широкоугольный на 8 Мп с углом захвата 123 градуса.

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Samsung Galaxy M21 поступит в продажу в двух модификациях памяти. Стоимость базовой, 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ, составила 175 долларов. Цена версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти пока что не уточняется. Старт продаж в Индии запланирован на 23 марта нынешнего года. О выходе смартфона на европейский рынок пока что информации нет. Отметим, что в Европе устройство может продаваться с чипом NFC. Доступна новинка будет в чёрном, бирюзовом и тёмно-синем цветовых решениях.

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