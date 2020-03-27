Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Intel в конце следующего месяца представит новое поколение настольных процессоров, в то время как платформы Ryzen 4000 Vermeer ожидаются только во второй половине текущего года. Поэтому покупатели пока что вынуждены довольствоваться сравнительно старыми процессорами двух калифорнийских гигантов.

реклама

Согласно данным MindFactory, в Германии намного большей популярностью пользуются решения «красной команды». Так, только за неделю в немецком интернет-магазине было продано 3810 процессоров компании AMD. За этот же период чипов Intel удалось реализовать лишь 485 единиц, т.е. в 7,85 раза меньше.

реклама

Практически идентичная ситуация наблюдалась и с материнскими платами. Здесь тоже безоговорочным лидером стала компания AMD. Объём реализации за неделю составил 3130 штук. Материнских плат Intel было продано 380 единиц, т.е. в 8,25 раза меньше.

На графическом поприще AMD не смогла стать лидером. За неделю было продано 1190 видеокарт Radeon. Ускорители NVIDIA расходились немного лучше. По данным MindFactory, за неделю удалось продать 1570 видеокарт GeForce. Но разница не такая уже и существенная – примерно 32%. Увы, данных о продажах конкретных моделей пока что нет.