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Компания Xiaomi 2019 год завершила анонсом смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 5G. Первый поступил в продажу только в декабре и ещё не продаётся за пределами Китая официально, не считая Индии, где устройство вышло как Poco X2. Однако, производитель из Пекина уже планирует снять смартфон с продаж, найдя ему замену.

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Как стало известно, вместо модели Redmi K30 компания из Поднебесной представит упрощённую версию 5G-смартфона. Называться она будет Redmi K30 5G Lite или Youth Edition. Связано такое решение с желанием Xiaomi сосредоточится на выпуске телефонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сейчас таких аппаратов в ассортименте производителя из Пекина насчитывается лишь полдюжины: Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Mi 9 Pro 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G и Mi MIX 3 5G.

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О будущей новинке пока что известно немного. По последним данным, смартфон будет комплектоваться вышедшим в начале года 12-нанометровым мобильным процессором MediaTek Dimensity 800. Он имеет ядра Cortex-A76 и Cortex-A55 (по четыре) с частотой 2 ГГц. Графическая подсистема представлена ускорителем Mali-G57MC4.

Xiaomi Redmi K30 5G Lite будет стоить дешевле обычной модели. Его цена составит от 200 долларов до 280 долларов в зависимости от комплектации. Теперь у китайской компании вырисовывается чёткая ценовая иерархия:

Redmi K30 5G Lite – 200-280 долларов;

Redmi K30 5G – 280-420 долларов;

Redmi K30 Pro – 420-560 долларов;

Mi 10 – 560-670 долларов;

Mi 10 Pro – 720-860 долларов.

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Также появились слухи о цене флагманов серии Mi MIX нового поколения. По новым данным, стоимость представителей семейства Mi MIX 4 составит в зависимости от комплектации 700-985 долларов.