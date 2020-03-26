Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi K30 5G Lite станет самым дешёвым в мире смартфоном с поддержкой 5G

для раздела Блоги
+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi 2019 год завершила анонсом смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 5G. Первый поступил в продажу только в декабре и ещё не продаётся за пределами Китая официально, не считая Индии, где устройство вышло как Poco X2. Однако, производитель из Пекина уже планирует снять смартфон с продаж, найдя ему замену.

реклама

Как стало известно, вместо модели Redmi K30 компания из Поднебесной представит упрощённую версию 5G-смартфона. Называться она будет Redmi K30 5G Lite или Youth Edition. Связано такое решение с желанием Xiaomi сосредоточится на выпуске телефонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сейчас таких аппаратов в ассортименте производителя из Пекина насчитывается лишь полдюжины: Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Mi 9 Pro 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G и Mi MIX 3 5G.

реклама

О будущей новинке пока что известно немного. По последним данным, смартфон будет комплектоваться вышедшим в начале года 12-нанометровым мобильным процессором MediaTek Dimensity 800. Он имеет ядра Cortex-A76 и Cortex-A55 (по четыре) с частотой 2 ГГц. Графическая подсистема представлена ускорителем Mali-G57MC4.

Xiaomi Redmi K30 5G Lite будет стоить дешевле обычной модели. Его цена составит от 200 долларов до 280 долларов в зависимости от комплектации. Теперь у китайской компании вырисовывается чёткая ценовая иерархия:

  • Redmi K30 5G Lite – 200-280 долларов;
  • Redmi K30 5G – 280-420 долларов;
  • Redmi K30 Pro – 420-560 долларов;
  • Mi 10 – 560-670 долларов;
  • Mi 10 Pro – 720-860 долларов.

реклама

Также появились слухи о цене флагманов серии Mi MIX нового поколения. По новым данным, стоимость представителей семейства Mi MIX 4 составит в зависимости от комплектации 700-985 долларов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
6
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
80
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
27
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
44
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
17
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
17
Qualcomm начнёт обновлять драйверы GPU в мобильных процессорах Snapdragon
7
MSI выпустила 3 игровых монитора Optix с частотой до 240 Гц, откликом 1 мс и ценой всего от $190
18
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
39
Названы сроки появления оперативной памяти DDR5 от Samsung
17
Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
14
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
70
Новый пакет текстур для Fallout 4 делает реалистичным весь постапокалиптический ландшафт
2
Исходный код для AMD Big Navi и Arden был частично размещён на Github — хакер оценил данные в 100 миллионов долларов
14
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
45
Настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X оказался медленнее нового Ryzen 9 4900HS APU
21
Исходный код чипов AMD Arden и Big Navi похищены
9
В свежем видео движка CryEngine вновь обнаружен намёк на ремастер Crysis
17
Acer представила в России игровой монитор стоимостью 29 990 рублей
17
До конца апреля NVIDIA представит новые продукты
12
После возвращения в Steam Grand Theft Auto IV лишилась многих важных функций
12

Популярные статьи

Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
54
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
41
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
54
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
14
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
23
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
7
ADATA XPG в погоне за двумя зайцами
6
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
15
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
6

Сейчас обсуждают

Сверхчеловек
13:29
Не надо, все норм. Это все литературный формат и ненависти лично у меня к ним нет. Пусть развиваются, работают над своими пороками.
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Сверхчеловек
13:27
Оооо прелестно, здесь уже целый клан мальчиков.))
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
mimigen
13:27
Оба хороши. Наблюдаю за вашей милой беседой с семенной жидкостью и укроботами. В случае продолжения такого диалога - отправлю все на помойку!
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Сверхчеловек
13:24
Малыш, готов пойти в суд за клевету?
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Alexandr Sizov
13:24
поскорей бы, а то гта4-5 уже до дыр пройдена перепройдена ))
Анонс GTA VI может состояться в ближайшее время
Inttz
13:24
Нищеброд,фу,фу,фу)
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Сверхчеловек
13:23
Специально для таких как ты решил ткнуть тебя носиком, как котенка)) Batman arkham vr, BONEWORKS, dead effect 2 vr, DOOM VR, half-life: alyx, hellspit arena, killing floor incursion, Pavlov vr, Proto...
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Bratken
13:22
Да, когда небольшой косяк превращается в полуторачасовое гугление с выкуриванием 60 вкладок... это особое удовольствие. Сам словил пару болячек: 1) Когда гигабитный realtek мог только 100 мбит. два дн...
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
RangerXP
13:21
Тут такое дело, разные поколения сравниваются. Моб. Райзен 4000 через неделю появится на полках, а Тигрозеро через год, при оптимистичном развитии эпидемии.
Встроенная графика в процессоре Tiger Lake-U оказалась мощнее, чем RX Vega 8 в Ryzen 9 4900HS
sNQ
13:19
Скорее всего опечатка, предположу что там должно быть 4415 или 4715.
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем