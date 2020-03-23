Huawei Mate Xs в России оценили в 200 000 рублей
Месяц назад компания Huawei представила флагманский сгибаемый смартфон Mate Xs. В Европе модель оценили в 2500 евро или 215 000 рублей. В России аппарат будет стоить немного дешевле. Сегодня, 23 марта, китайская компания обнародовала официальную рекомендованную стоимость Huawei Mate Xs и назвала дату старта продаж.
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Девайс имеет алюминиевый корпус. На тыльной стороне установлено стекло, а сгибаемая панель прикрыта пластиком. В сложенном состоянии смартфон имеет размеры 161,3 х 78,5 х 11 мм, а в разложенном толщина уменьшается вдвое, а ширина увеличивается до 146,2 мм. Масса составляет 300 г.
рекламаДисплей в Huawei Mate Xs получил размер 8 дюймов по диагонали и разрешение 2200 х 2480 точек. Основан он на матрице OLED. В сложенном состоянии диагональ дисплея уменьшается до 6,6 дюйма. Биометрический сенсор размещён на боковой панели. Сзади в смартфоне расположена основная и единственная камера. Она имеет сенсоры на 40 Мп, 8 Мп и 16 Мп, а также датчик ToF.
Аппаратная платформа построена на базе 7-нанометрового чипсета HiSilicon Kirin 990 5G. Он дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Накопитель UFS 2.1 имеет вместимость 512 ГБ. Питание обеспечивает АКБ на 4500 мАч. Смартфон поддерживает 55-ваттную быструю зарядку по проводу, с помощью которой батарея заряжается до 85 за полчаса.
рекламаHuawei Mate Xs в России оценили в 200 000 рублей. Старт продаж запланирован на 31 марта 2020 года. Принимать предварительные заказы китайская компания начнёт 27 марта. Отметим, что сгибаемый флагман из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 10 с прошивкой EMUI 10 и фирменными предустановленными сервисами Huawei Mobile Services.
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