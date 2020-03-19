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Тайваньская компания MSI представила пару новых мониторов, которые ориентированы на геймеров. Новинки называются MSI Optix MAG273 и MAG273R. Разница между двумя моделями заключается лишь в наличии фирменной подсветки у последней.

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Оба монитора оборудованы матрицей IPS диагональю 27 дюймов. Соотношение сторон составляет 16 к 9, а разрешение – 1920 х 1080 точек. Новинки поддерживают технологию AMD FreeSync для повышения плавности игрового процесса. Частота обновления изображения равна 144 Гц, а время отклика – 1 мс. С трёх сторон от матрицы установлены тонкие рамки. Нижняя рамка толще остальных и содержит надпись MSI.

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Производитель заявляет о 98% охвата цветового диапазона DCI/P3 и 139% охвата пространства sRGB. Коэффициент контрастности составляет 1000 к 1. Углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали.

MSI Optix MAG273 и MAG273R имеют подставку, с помощью которой можно отрегулировать угол наклона и высоту панелей. Оба монитора обзавелись стандартным набором портов. В арсенал вошла пара разъёмов HDMI 2.0b, выход для подключения проводных наушников, концентратор USB и интерфейс DisplayPort 1.2a.

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Цены Optix MAG273 и Optix MAG273R пока что остаются неизвестными. Дату старта продаж новых игровых мониторов компания MSI тоже не уточняет.