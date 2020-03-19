Samsung Galaxy A41 представлен официально: Helio P65, тройная камера и NFC
Южнокорейская компания Samsung в Японии анонсировала локальную версию смартфона Galaxy A41. Возможно, европейская версия устройства будет немного отличаться от новинки, но общее представление о телефоне уже можно получить.
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Samsung Galaxy A41 имеет пластиковый корпус с закалённым стеклом спереди. Оно прикрывает матрицу AMOLED формата Full HD+. Диагональ составляет 6,1 дюйма. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на базе одного модуля, а на тыльной стороне смартфона расположена тройная основная камера со вспышкой.
рекламаСудя по тому, что в Samsung Galaxy A41 установлена матрица AMOLED, а на тыльной панели нет биометрического сенсора, есть вероятность, что сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Основная камера имеет главный и широкоугольный модули на 48 Мп и 8 Мп соответственно, а разрешение дополнительного сенсора составило 5 Мп. Фронталка построена на базе 25-мегапиксельного датчика изображения и обзавелась поддержкой технологии распознавания пользователей по лицу.
Аппаратная платформа Samsung Galaxy A41 построена вокруг 12-нанометрового процессора Helio P65. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения пользовательских данных под капотом смартфона установлен накопитель вместимостью 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 3500 мАч. Прочие характеристики включают чип NFC и защиту от воды/пыли по стандартам IP68/IP65.
рекламаСтоимость Samsung Galaxy A41 не уточняется. В продаже новинка на японском рынке появится в июне текущего года. О релизе смартфона в Европе пока никакой информации нет.
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