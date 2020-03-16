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Samsung Galaxy M21 – монстр автономности с NFC за 200 долларов

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Компания Samsung в ближайшее время может анонсировать новый смартфон в рамках серии Galaxy M. Новинка будет называться Samsung Galaxy M21. В Сети уже есть информация и о стоимости, и о технических характеристиках смартфона.

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Он получит фирменный мобильный процессор Exynos 9611, который выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. Оперативной памяти под капотом будет установлено 4 ГБ или 6 ГБ в зависимости от комплектации, а вместимость интегрированного накопителя составит 64 ГБ или 128 ГБ соответственно.

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Samsung Galaxy M21 будет оборудован матрицей OLED с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Размер экрана по диагонали составит 6,4 дюйма, а разрешение – 1080 х 2340 пикселей. Несмотря на использования OLED панели, сканер отпечатков пальцев расположится не под экраном, а на тыльной стороне смартфона.

Там же будет установлена тройная основная камера с главным модулем на 48 Мп, широкоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп. Разрешение фронтальная камеры составит 20 Мп. Она будет использоваться для распознавания пользователя по лицу.

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Из особенностей дизайна Samsung Galaxy M21 можно отметить очень компактную решётку разговорного динамика, расположенную над каплевидным вырезом, широкие рамки вокруг дисплея, а также порт USB-C и разъём для наушников на нижнем торце. Габаритные размеры смартфона будут составлять 159 х 75,1 х 8,9 мм, а масса – 188 г.

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Главной особенностью будущей новинки станет аккумуляторная батарея. Её ёмкость составит 6000 мАч. Из остального отметим чип NFC и операционную систему Android 10 с программным обеспечением One UI 2 сразу из коробки. В продажу Samsung Galaxy M21 поступит по цене порядка 200 долларов за базовую модификацию памяти. Дата официальной премьеры смартфона пока что не уточняется.

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