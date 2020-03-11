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Опубликованы качественные реальные фотографии Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

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Весной 2018 года в Сети было много разговоров о смартфоне Xiaomi Mi 7. На рынок он вышел уже как Xiaomi Mi 8, а изменение номера было приурочено к 8-летию китайской компании. Анонс смартфона состоялся в конце мая, а за неделю до этого HTC выпустила флагман U12 Plus, фишкой которого стала прозрачная тыльная панель. Xiaomi решила ответить своему «конкуренту» презентацией модели Mi 8 Explorer Edition.

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HTC U12 Plus

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До старта продаж смартфон тоже «обладал» прозрачным задником. Однако, как только он попал в руки энтузиастов, было установлено, что через тыльную панель Xiaomi Mi 8 Explorer Edition не видно внутренностей – там была лишь наклейка.

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

В 2019 году Xiaomi анонсировала модель Mi 9 Transparent Edition. Но в этом случае сразу было сказано, что на тыльной стороне красуется макет внутреннего мира.

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В прошлом месяце были представлены флагманы нового поколения Mi 10 и Mi 10 Pro. На этот раз компания Xiaomi решила обойтись без прозрачной версии, но уже скоро производитель может добавить её в свой ассортимент.

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Xiaomi Mi 9 Transparent Edition

На просторах всемирной паутины были опубликованы первые реальные фотографии Xiaomi Mi 10 Explorer Edition. Глядя на снимки, сложно делать выводы о том, является ли в этом смартфоне тыльная сторона прозрачной. А вот отсутствие между модулями основной камеры лазерного помощника автофокуса означает, что за основу версии Explorer Edition взят Xiaomi Mi 10, а не Mi 10 Pro.

Пока что никакой информации о технических параметрах, цене и сроках анонса специального издания информации нет. Но можно надеяться на некоторые улучшения по сравнению с «обычным» флагманом – как минимум на увеличенные объёмы оперативной и/или встроенной памяти.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 Explorer Edition от Mi 8 отличался бОльшими объёмами ОЗУ и ПЗУ, наличием встроенного в дисплей биометрического сенсора и поддержкой технологии трёхмерного распознавания лиц. Xiaomi Mi 9 Transparent Edition от стандартного издания отличался улучшенной оптикой в главном модуле основной камеры. Естественно, «прозрачные» флагманы оказались дороже.

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