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Компания Google этой весной должна представить как минимум один бюджетный камерофон. Он будет называться Google Pixel 4a. О версии XL информации пока что нет. В YouTube был опубликован ролик, автор которого полностью рассекретил смартфон за несколько недель до его анонса.

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Согласно видео, Google Pixel 4a будет отличаться не самыми тонкими рамками на лицевой панели вокруг дисплея. Сам экран будет построен на базе 5,81-дюймовой матрицы формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9. Частота обновления составит 60 Гц. Напомним, что во флагманах четвёртого поколения установлены панели с частотой 90 Гц.

В левом верхнем углу дисплея расположится одинарная фронтальная камера. В её основу будет положена 8-мегапиксельная матрица. Основная камера в Google Pixel 4a будет установлена на большой круглой площадке в левом верхнем углу тыльной стороны. Дизайн будет похож на тот, что мы видели в старших моделях, однако второго модуля смартфон не получит. По имеющимся данным, тыльная камера будет построен на 12-мегапиксельном сенсоре и сможет записывать видео в максимальном разрешении 4K UHD. Сзади также расположится сканер отпечатков пальцев.

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Сердцем будущей новинки станет 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 730 с графикой Adreno 618. Однокристальная система будет дополняться 6 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составит 64 ГБ. Возможно, мы увидим и другие модификации Pixel 4a.

Скорее всего, смартфон не сможет порадовать автономностью. Пока что об этом говорить со 100-процентной уверенностью рано, но именно на такие выводы наталкивает ёмкость аккумуляторной батареи в устройстве, а именно 3080 мАч. По сравнению с моделью прошлого поколения, она вырастет на 80 мАч.

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Из коробки Google Pixel 4a будет работать под управлением операционной системы Android 10, но можно быть уверенным в том, что смартфон одним из первых осенью получит обновление до Android 11. Из прочего следует отметить порт USB Type-C, разъём для подключения проводных наушников, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 5 и поддержку работы с двумя SIM-картами.

По предварительным данным, стоимость Google Pixel 4a составит 499 долларов. Напомним, что модель третьего поколения с 12-мегапиксельной основной камерой и 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 675 в Европе была оценена в 399 евро в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 постоянной памяти. Спустя год цена упала до 315 евро.