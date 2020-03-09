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Флагманский гибридный процессор AMD Ryzen 9 4900HS уже был замечен в составе игрового ноутбука компании ASUS. По предварительным данным, он получит восемь ядер с частотой от 3 ГГц до 4,4 ГГц и будет поддерживать многопоточность. Модель была замечена в программном обеспечении 3DMark 11. В своём дебютном тесте гибридный процессор AMD не сумел хорошо проявить себя.

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Результат AMD Ryzen 9 4900HS в подтесте Physics Score составил 13 735 «попугаев». Об этом сообщил сетевой информатор APISAK на своей странице в социальной сети Twitter. Флагманский чип американской компании смог менее чем на 1500 баллов обойти модели Ryzen 7 4600H и Ryzen 7 4800U, которые набрали 12 690 очков и 12 490 очков соответственно.

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А вот процессору Ryzen 7 4800H он уступил. Результат последнего составил 15 300 «попугаев». Позже APU Ryzen 9 4900HS прошёл ещё один тест производительность, в котором набрал на 300 баллов больше.

Напомним, что из представленных на Consumer Electronics Showcase 2020 гибридных процессоров флагманом была модель Ryzen 7 4800H. Она получила восемь ядер с частотой 2,9-4,2 МГц, вдвое больше потоков, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, графику Vega 7 и TDP 45 Вт. Ryzen 9 4900HS приписывают восьмиядерную графику, а величина отвода тепловой мощности составит 35 Вт.