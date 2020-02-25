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Компания AMD в начале года на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 анонсировала несколько гибридных процессоров поколения Renoir. Флагманским решением был и пока официально является APU Ryzen 8 4800H с восьмёркой ядер, поддержкой многопоточности и частотой от 2,9 ГГц до 4,2 ГГц.

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За полтора месяца с момента премьеры мобильных процессоров Ryzen 4000 появилось немало информации о ещё одной модели – Ryzen 9 4900H. На этот раз она была замечена в составе игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 стоимостью 1900 евро. Лэптоп также обзавёлся QHD-панелью диагональю 14 дюймов, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2060 в исполнении Max-Q, твердотельным накопителем на 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти.

Сам же процессор, по новым данным, получит восемь ядер и будет поддерживать многопоточность. Базовая частота составит 3 ГГц, а пиковая в режиме максимальной многопоточной нагрузки – 4,4 ГГц. Ryzen 9 4900HS обещают восьмиядерный встроенный GPU Vega 8, в то время как в Ryzen 7 4800H установлена графика Vega 7 с частотой 1,6 ГГц.

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Раз уж компания AMD подготовит гибридный процессор Ryzen 9 4900HS, есть большая вероятность, что производитель из Калифорнии также выпустит чип Ryzen 9 4900H. Он может отличаться более низкой частотой ядер. Но пока это лишь предположение.