AMD Ryzen 5 PRO 4650U сразился с Intel Core i7-10710U в 3DMark
Сегодня пользователь @_rogame поделился в социальной сети Twitter результатами двух процессоров Intel и AMD в бенчмарке 3DMark Fire Strike. На этот раз речь идёт о 15-ваттном гибридном процессоре Ryzen 5 PRO 4650U и 25-ваттном чипе Core i7-10710U.
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Модель компании AMD смогла одержать безоговорочную победу над своим оппонентом в тесте GPU. Так, её результат в тесте на производительность графической подсистемы составил 2600 баллов. Процессор компании Intel в этой категории набрал на 80% меньше – 1444 балла.
рекламаВ подтесте, призванном оценить производительность CPU, разница тоже оказалась существенной, но на этот раз в пользу чипа компании Intel. Ему программное обеспечение присудило 16 331 «попугай». Гибридный процессор AMD набрал на 23,8% меньше – 13 195 «попугаев».
Отметим, что 15-ваттный процессор Intel Core i7-1065G7 поколения Ice Lake U с графикой Iris Plus G7 демонстрирует более высокую производительность, чем чипы семейства Comet Lake U, однако, даже он уступает около 10% APU Ryzen 5 PRO 4650U.
рекламаНапомним, что процессор компании AMD получит шесть ядер с частотой 2,1-4 ГГц и поддержку многопоточности. В Intel Core i7-10710U также установлен шестиядерный CPU с поддержкой многопоточности. Базовая частота составляет 1,6 ГГц, а пиковая – 4,7 ГГц.
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