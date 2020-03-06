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В конце лета позапрошлого года была анонсирована модель Pocophone F1, которая стала весьма любопытным смартфоном, поскольку при цене от 300 долларов она предложила пользователям на тот момент флагманский мобильный процессор Snapdragon 845. В продаже устройство появилось с операционной системой Android 8.1 Oreo. Но сейчас стало известно о выходе обновления для Xiaomi Pocophone F1 на российском рынке, которое приносит новую версию ОС.

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На базе операционной системы Android 10 основана фирменная прошивка MIUI 11. Она проходит под номером V11.0.1.0.QECRUXM. Размер файла обновления составляет примерно 1,8 ГБ. Вместе с последней версией ОС от Google апдейт приносит заплатку безопасности за прошлый месяц.

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Как и в большинстве случаев, обновление распространяется поэтапно. Оно приходит по воздуху. Когда это случится, пользователь получит соответствующее уведомление. Проверить наличие апдейта можно самостоятельно в соответствующем разделе настроек устройства. Также при желании можно установить обновление вручную. Все необходимые для этого файлы вы скачаете по этой ссылке (загрузка начнётся автоматически). Отметим, что установка новой версии программного обеспечения вручную выполняется через Recovery. Перед тем как приступить к перепрошивке смартфона, рекомендуется сделать резервное копирование данных.

Напомним, что Xiaomi Pocophone F1 – это компромиссный смартфон. Он предлагает топовый на момент анонса мобильный процессор, а в основной камере используется флагманский датчик изображения Sony IMX363 с 12-мегапиксельным разрешением. Также модель может похвастаться неплохой автономностью за счёт аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мАч.

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Чтобы снизить стоимость устройства, китайским разработчиком пришлось пойти на некоторые компромиссы. В частности, они заключили аппарат в пластиковый корпус, добавили бесполезный 5-мегапиксельный сенсор, оставили смартфон без NFC и установили не самую качественную матрицу, на которую жаловались многие первые покупатели. Кроме того, на старте продаж Xiaomi Pocophone F1 имел много проблем программного характера, но они были исправлены со временем выпуском обновлений прошивки.