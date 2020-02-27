Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На сегодняшний день съёмные батареи в смартфонах являются большой редкостью. Их сложно встретить даже в бюджетных решениях. Правда, сравнительно часто съёмные аккумуляторы предлагают пользователям защищённые смартфоны. Один из таких ­– анонсированный в начале года Samsung Galaxy Xcover Pro. Не все пользователи рады отсутствию возможности быстрой замены АКБ в смартфоне, а особенно в те моменты, когда старая батарея себя изжила и требуется установка новой. Однако, совсем скоро Евросоюз может вернуть всё, как было.

реклама

Согласно данным нидерландского издания fd.nl, в Европарламенте уже ведут работу над созданием нового законопроекта, предполагающего упрощение доступа к АКБ в смартфонах. Авторы законопроекта хотят, чтобы производители умных телефонов сделали аккумуляторы в своих устройствах заменяемыми.

реклама

Напомним, что недавняя резолюция предусматривает переход мобильных устройств на разъём USB-C для уменьшения электронных отходов. Как стало известно, цель возвращения в смартфоны съёмных аккумуляторных батарей также связана с сокращением электронных отходов.

Авторы законопроекта, который стал доступен изданию fd.nl в черновом варианте, отмечают, что предоставление пользователям возможности быстрой самостоятельной замены АКБ позволит продлить сроки эксплуатации смартфонов. Кроме того, проект предполагает упрощение доступа к компонентам телефона для повышения ремонтопригодности гаджета.