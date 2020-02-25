Honor анонсировала ноутбуки на Ryzen 5 3500U по цене от 599 евро
Компания Honor вместе с флагманом View 30 Pro и середняком 9X Pro анонсировала мобильные ПК на базе процессора американского гиганта AMD. Производитель из Поднебесной презентовал модели MagicBook 14 и MagicBook 15.
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Каждая из новинок доступна в двух модификациях, которые между собой отличаются вместимостью SSD-накопителя PCIe NVMe. Он может быть рассчитан на 256 ГБ или 512 ГБ данных. Вне зависимости от комплектации под капотом установлен 15-ваттный мобильный процессор AMD Ryzen 5 3500U в паре с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Изделие изготовлено по 12-нанометровой технологии. CPU имеет четыре ядра, в каждом из которых выполняется по два потока. Частота составляет от 2,1 ГГц до 3,7 ГГц.
рекламаВ отличие от ноутбуков компании Huawei, которые были анонсированы вчера, новинки Honor остались без дискретных видеокарт. Пользователям досталась интегрированная графика Radeon Bega 8 с частотой 1,2 ГГц.
рекламаВ Honor MagicBook 14 установлен 14-дюймовый дисплей, а в Honor MagicBook 15 диагональ экрана составляет 15,6 дюйма. В каждой из моделей используется матрица IPS формата FHD с разрешением 1920 х 1080 точек. Панель окружена тонкими рамками, а веб-камера спрятана под клавишей, которая обосновалась между кнопками F6 и F7.
В арсенал новинок вошли адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц. Список портов включает USB-C, HDMI, USB-A (USB 3.0 и 2.0). Также стоит отметить биометрический сенсор, совмещённый с клавишей питания, справа от клавиатуры. Программной оболочкой выступила операционная система Windows 10.
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Старт продаж версий с 256 ГБ памяти состоится в марте. Цена составила 599 евро. Модели с SSD на 512 ГБ появятся в начале второго квартала нынешнего года. Цена пока что не уточняется. Покупателям ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 будут предложены в двух цветовых решениях: Space Gray и Mystic Silver.
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