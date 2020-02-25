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Honor анонсировала ноутбуки на Ryzen 5 3500U по цене от 599 евро

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Компания Honor вместе с флагманом View 30 Pro и середняком 9X Pro анонсировала мобильные ПК на базе процессора американского гиганта AMD. Производитель из Поднебесной презентовал модели MagicBook 14 и MagicBook 15.

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Каждая из новинок доступна в двух модификациях, которые между собой отличаются вместимостью SSD-накопителя PCIe NVMe. Он может быть рассчитан на 256 ГБ или 512 ГБ данных. Вне зависимости от комплектации под капотом установлен 15-ваттный мобильный процессор AMD Ryzen 5 3500U в паре с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Изделие изготовлено по 12-нанометровой технологии. CPU имеет четыре ядра, в каждом из которых выполняется по два потока. Частота составляет от 2,1 ГГц до 3,7 ГГц.

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В отличие от ноутбуков компании Huawei, которые были анонсированы вчера, новинки Honor остались без дискретных видеокарт. Пользователям досталась интегрированная графика Radeon Bega 8 с частотой 1,2 ГГц.

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В Honor MagicBook 14 установлен 14-дюймовый дисплей, а в Honor MagicBook 15 диагональ экрана составляет 15,6 дюйма. В каждой из моделей используется матрица IPS формата FHD с разрешением 1920 х 1080 точек. Панель окружена тонкими рамками, а веб-камера спрятана под клавишей, которая обосновалась между кнопками F6 и F7.

В арсенал новинок вошли адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц. Список портов включает USB-C, HDMI, USB-A (USB 3.0 и 2.0). Также стоит отметить биометрический сенсор, совмещённый с клавишей питания, справа от клавиатуры. Программной оболочкой выступила операционная система Windows 10.

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Старт продаж версий с 256 ГБ памяти состоится в марте. Цена составила 599 евро. Модели с SSD на 512 ГБ появятся в начале второго квартала нынешнего года. Цена пока что не уточняется. Покупателям ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 будут предложены в двух цветовых решениях: Space Gray и Mystic Silver.

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