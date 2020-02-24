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Китайская компания Huawei вместе с флагманским ноутбуком MateBook X Pro анонсировала две более скромные модели. Они называются MateBook D14 и MateBook D15. Они практически не отличаются друг от друга.

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Первый имеет 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, весит 1,38 кг и комплектуется аккумуляторной батареей ёмкостью 56 Вт*ч. Вторая модель оборудована 15,6-дюймовой матрицей того же формата, масса составляет 1,62 кг, а ёмкость аккумулятора – 42 Вт*ч.

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Обе новинки доступны с процессорами Intel десятого поколения и AMD третьего поколения. В первом случае это может быть Intel Core i5-10210U или Core i10510U, а во втором – Ryzen 5 3500U. Ноутбуки на базе чипа AMD доступны с графикой NVIDIA GeForce MX250 или Radeon Vega 8.

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Оба устройства получили до 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ. 15,6-дюймовая модель также может похвастаться ещё и возможностью установки дополнительного HDD. Вероятно, для места под жёсткий диск пришлось пожертвовать ёмкостью аккумуляторной батареи.

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Модели на процессоре AMD оказались намного дешевле в базовой модификации. Правда, не стоит забывать, что в отличие от решений на Intel Core они не предлагают дискретной графики. Итак, Huawei MateBook D14 на Ryzen 5 3500U с Radeon Vega 8 поступит в продажу по цене от 699 евро, а стоимость версии на процессорах Intel стартует с 949 евро. За Huawei MateBook D15 просят от 649 евро с чипом AMD и от 949 евро с CPU от Intel.