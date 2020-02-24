Honor View 30 Pro в России оценили в 36 990 рублей
Буквально только что мы написали о релизе европейской версии смартфона Honor View 30 Pro. В заметке, посвящённой анонсу устройства, мы отметили, что первыми приобрести новый флагман смогут жители Российской Федерации. Недолго пришлось ждать, пока компания из Поднебесной объявит стоимость смартфона.
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Как стало известно, Honor View 30 Pro в России появится уже на следующей неделе. Старт продаж новинки запланирован на 3 марта 2020 года. Рекомендованная розничная стоимость модели составила 36 990 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Покупателям смартфон будет доступен в синем и чёрном цветовых вариантах.
рекламаНе будем ещё раз повторять все технические характеристики Honor View 30 Pro, а отметим только основные параметры. Во-первых, под капотом установлен фирменный 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 990. Во-вторых, ёмкость аккумулятора составляет 4100 мАч. В-третьих, флагман получил фирменное программное обеспечение Magic UI 3.0 с предустановленными сервисами Huawei Mobile Services, которые должны стать альтернативой Google Mobile Services.
В завершение добавим, что Honor View 30 Pro является одним из лучших камерофонов по версии DxOMark. С показателем 122 балла он занимает третью строчку в рейтинге. Модель оборудована тройной основной камерой с разрешением 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп, 3-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией изображения.
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