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Вместе с флагманом Honor View 30 Pro китайская компания в Испании презентовала модель Honor 9X Pro. За пределами Китая, в том числе и в России, уже продаётся Honor 9X в паре с версией Premium. Но оба устройства оборудованы 12-нанометровым мобильным процессором Kirin 710. В новинке же установлена 7-нанометровая однокристальная Kirin 810. Но за неё пришлось пожертвовать сервисами Google.

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Их заменило программное обеспечение Huawei Mobile Services. Под капотом новинки установлено 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Мощность быстрой зарядки равна лишь 10 Вт.

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Одной из особенностей Honor 9X Pro стала выдвижная фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Она поддерживает технологию распознавания лиц. Основная камера получила три модуля: стандартный на 48 Мп, дополнительный на 2 Мп и широкоугольный на 8 Мп.

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Смартфон имеет алюминиевую рамку, спереди и сзади от которой установлено стекло. На лицевой панели располагается матрица IPS с разрешением Full HD+. Её диагональ составляет 6,59 дюйма. Дактилоскопический сенсор установлен на правом торце.

В Honor 9X Pro есть разъём для проводной гарнитуры, порт USB Type-C и гибридный слот для карты памяти и SIM-карты. Адаптеры беспроводной связи включают Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц. Чип NFC отсутствует. Габариты новинки составили 163,1 х 77,2 х 8,8 мм, а вес – 206 г.

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Модель точно будет продаваться во Франции, Германии, Нидерландах, Египте, Саудовской Аравии и Малайзии начиная с марта 2020 года. Рекомендованная цена версии 8/128 ГБ составила 249 евро. Стоимость Honor 9X Pro в модификации с накопителем удвоенной ёмкости не уточняется. Также нет информации о возможном старте продаж смартфона в России, где уже продаются Honor 9X и Honor 9X Premium.