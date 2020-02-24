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Японская компания Sony сегодня анонсировала смартфон флагманского уровня Xperia 1 II и модель среднего уровня Xperia 10 II, а неделей ранее токийский производитель выпустил Xperia L4. Стоимость названа не была. Однако, к вечеру Sony решила исправить эту ситуацию.

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Sony Xperia 1 II с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной на базе мобильного процессора Snapdragon 865 компания оценила в 1200 евро. Эта цена справедлива для версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Есть вероятность, что 4G-вариант производителем выпущен не будет, что существенно может ограничить географию продаж флагмана.

Напомним, что модель комплектуется аккумулятором на 4000 мАч и основной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Дисплей OLED формата 4K имеет диагональ 6,5 дюйма.

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Sony Xperia 10 II получил 4 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Эта модель доступна в модификации с поддержкой 4G. Стоимость смартфона составила 370 евро.

Устройство комплектуется 11-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 665 и имеет аккумулятор ёмкостью 3600 мАч. В смартфоне есть основная камера с разрешением 12 Мп + 8 Мп + 8 Мп и 6-дюймовый Full HD+ дисплей.

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Наконец, стоимость Sony Xperia L4 составила 200 евро. Данная модель предлагает пользователям 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.

В самой скромной из новинок используется 6,2-дюймовый CinemaView дисплей формата HD+. Сердцем смартфона выступает 12-нанометровый чип Helio P22. Ёмкость аккумулятора составила 3580 мАч, а основная камера представлена модулями на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

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Все три модели поступят в продажу во втором квартале 2020 года. Sony Xperia 1 II и Xperia 10 II будут работать из коробки на базе операционной системы Android 10, а Xperia L4 получит программное обеспечение Android 9.0 Pie.