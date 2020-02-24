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Анонсированы флагманы Sony Xperia 1 II и Xperia Pro

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Японская компания Sony не стала откладывать презентацию флагманского смартфона Xperia 1 II в долгий ящик. Своё мероприятие производитель из Токио решил провести сегодня, 24 февраля, хоть и не в рамках выставки Mobile World Congress 2020, которая была отменена. Вместе с Sony Xperia 1 II, который стал преемником модели Xperia 1, компания также сделала анонс смартфона под названием Sony Xperia Pro. Но обо всём по порядку.

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Sony Xperia 1 II читается как Sony Xperia 1 Mark Two. По сравнению с предшественником, который был выпущен на выставке MWC 2019, новинка внешне практически не изменилась. Она имеет стеклянный корпус с алюминиевой рамкой и защитой от воды/пыли по стандартам IP65/IP68. Смартфон можно опускать в воду на полчаса.

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Габаритные размеры устройства составили 165,1 х 71,1 х 7,6 мм, а масса – 181,4 грамма. Лицевая и тыльная панели оформлены стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Спереди в Sony Xperia 1 II установлен экран 6,5” c поддержкой HDR BT.2020 и 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI/P3. Матрица OLED имеет соотношение сторон 21 к 9 и разрешение 1644 х 3840 точек, которое в компании называют 4K UHD. Единственным существенным отличием от Xperia 1 является повышенная частота обновления экрана – 90 Гц. Правда, и здесь есть уловка. Эффект 90 Гц достигается за счёт технологии Motion blur Reduction.

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Несмотря на наличие OLED-панели, сканер отпечатков пальцев всё равно остался на правом торце. Там же установлены кнопки управления громкостью и клавиша для активации приложения камеры. Что касается самой камеры, она изменилась не сильно. Три объектива переехали с центра в левый верхний угол тыльной стороны. К ним присоединился 0,3-мегапиксельный ToF-сенсор для измерения глубины.

Разрешение камеры не изменилось – 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. В телеобъективе появился трёхкратный оптический зум вместо двукратного. Также немного изменились эквивалентное фокусное расстояние основного модуля. Видео Sony Xperia 1 II может записывать в формате 4K UHD с частотой кадров 24fps, 25fps, 30fps или 60fps. Заявлена оптическая стабилизация (только для основного модуля и телеобъектива) и фазовая автофокусировка. Селфи-камера в новинке построена на 8-мегапиксельном датчике изображения. Она никак не изменилась по сравнению с моделью 2019 года выпуска, в том числе и не научилась записывать видео в 4K UHD, как у других флагманов.

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Фишкой камеры в Sony Xperia 1 II является наличие оптики от ZEISS и защитного покрытия ZEISS T*, которое ранее было доступно только для профессиональной оптики. Ожидается, что это позволит повысить качество снимков, когда источник света находится перед объективом.

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Теперь перейдём к аппаратной платформе. Сегодня в Сети ещё до анонса появились характеристики смартфона. Как и предполагалось, новинка комплектуется 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 с частотой от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650. Мобильный процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя UFS 2.1 составляет 256 ГБ. Слот под карту памяти предусмотрен в версии с поддержкой двух SIM-карт.

За питание в новом флагмане японской компании отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мАч. По сравнению с предшественником мощность выросла сразу на 670 мАч. Также заявлена поддержка беспроводной зарядки. Из интересного стоит отметить стереодинамики и возвращение разъёма для проводных наушников. Новинка работает на базе операционной системы Android 10, имеет адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, порт USB-C и может работать в сетях пятого поколения.

Sony Xperia 1 II будет продаваться в Европе начиная с мая текущего года. Покупателям смартфон будет доступен в чёрном и фиолетовой расцветках. Стоимость будет объявлена ближе к старту продаж.

Сегодня производитель из Токио анонсировал ещё один смартфон флагманского уровня. Он называется Sony Xperia Pro. Пока что аппарат находится на стадии разработки, но часть технических характеристик японская компания всё же решила обнародовать.

Так, Xperia Pro, как и главная новинка сегодняшнего дня, получит 6,5-дюймовый OLED экран с пропорциями 21 к 9 и «фэйковым» 4K UHD разрешением. Кроме того, будущая новинка одолжит у Xperia 1 II тройную основную камеру.

Одной из особенностей Sony Xperia Pro станет наличие порта micro-HDMI. Также отметим поддержку мобильных сетей пятого поколения, 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865 и 512 ГБ постоянной памяти.

Данный аппарат позиционируется производителем из Страны восходящего Солнца больше не как смартфон, а как рабочая станция для профессионалов. Больше информации об устройстве пока что нет. Но есть большая вероятность, что в Европе Sony не будет продавать модель Xperia Pro.

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