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Японская компания Sony презентовала новый смартфон среднебюджетного уровня. Модель называется Sony Xperia L4. Она стала преемницей Xperia L3, аппарата, который был представлен на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2019. Новинка кое-что позаимствовала у флагмана Xperia 1.

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Sony Xperia L4 заключён в корпус размерами 159 х 71 х 8,7 мм. Весит смартфон 178 г. Устройство предлагается в модификациях с одной или двумя SIM-картами. Спереди установлен так называемый «кинематографический» дисплей формата HD+. Он имеет соотношение сторон 21 к 9 и построен на базе матрицы IPS диагональю 6,2 дюйма. Плотность точек составляет примерно 295 пикселей/дюйм. Производитель отмечает, что вытянутый дисплей делает работу с двумя приложениями более удобной.

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Внизу лицевой стороны можно видеть большой подбородок, а вверху появился каплевидный вырез с фронтальной камерой на 8 Мп. Она получила поддержку технологии распознавания лиц. Основная камера в смартфоне представлена тремя модулями. Главный имеет разрешение 13 Мп, диафрагму f/2 и фазовую автофокусировку. Он построен на сенсоре оптического формата 1/3”. Эквивалентное фокусное расстояние – 26 мм.

Широкоугольный модуль в Sony Xperia L3 имеет 5-мегапиксельное разрешение и светосилу f/2,2. ЭФР – 17 мм. В его основу положен датчик изображения формата 1/5”. Третьим компонентом выступает 2-мегапиксельная матрица, которая отвечает за определение расстояния до объективов. Обе камеры в новинке могут записывать видео в Full HD с частотой 30 к/сек.

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Аппаратная платформа строится вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio P22. Чип дебютировал в Xiaomi Redmi 6 в далёком 2018 году. Он включает графическое ядро PowerVR GE8320 и октет Cortex-A53 с пиковой частотой 2 ГГц. Однокристальная система дополняется 3 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя в смартфоне составил 64 ГБ.

Подсистема питания в Xperia L4 представлена аккумулятором на 3580 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку через порт USB-C, но её мощность не уточняется. Программной основой выступает операционная система Android Pie. Из остальных параметров новинки стоит отметить дактилоскопический сенсор на правом торце, разъём для наушников, поддержку карт памяти microSDXC, радиоприёмник, Wi-Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 и чип NFC.

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Sony Xperia L4 поступит в продажу в чёрном и синем цветовых решениях. Стоимость и дата выхода смартфона на рынок пока что не уточняются.

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Отметим, что новинка имеет не так много отличий от предшественника, как можно подумать. Например, смартфон получил тот же самый процессор и идентичный набор интерфейсов. Отличиями стали появление широкоугольной камеры, увеличение диагонали на 0,5” и изменение пропорций дисплея, повышение ёмкости аккумулятора на 280 мАч и двукратное увеличение объёма постоянной памяти.