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Японская компания Sony вместе с флагманом Xperia 1 II презентовала более скромную модель. Она называется Sony Xperia 10 II. Новинка заменит на рынке устройство Xperia 10, которое было представлено в 2019 году на выставке Mobile World Congress.

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Ключевые технические характеристики смартфона уже были опубликованы, но в этой заметке мы поговорим немного детальнее о Sony Xperia 10 II. Компания ожидает, что новинка станет бестселлером. Отметим, если Sony надеется, что Xperia 10 II окажется самым популярным аппаратом в её ассортименте, то здесь новинке особо стараться не придётся, учитывая объёмы реализации других устройств производителя из Токио.

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Sony Xperia 10 II имеет пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass последнего поколения на лицевой стороне. Оно защищает матрицу AMOLED, которая характеризуется соотношением сторон 21 к 9, разрешением Full HD+ и диагональю 6 дюймов. По сравнению с предшественником японские разработчики заменили только матрицу.

Фронтальная камера не изменилась. Более того, она такая же, как и во флагмане Xperia 1 II. В основу положен 8-мегапиксельный сенсор. Заявлена поддержка Face Unlock и записи видео в Full HD с частотой 30 к/сек.

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А вот основная камера существенно отличается по сравнению со смартфоном прошлого года. Во-первых, она включает сразу три модуля. Во-вторых, компания отказалась от бесполезного сенсора глубины. Разрешение телеобъектива составляет 8 Мп. Он имеет двукратный оптический зум. Широкоугольный модуль в телефоне тоже 8-мегапиксельный. Разрешение стандартной камеры уменьшилось с 13 Мп до 12 Мп по сравнению с моделью прошлого поколения. Видео записывается в 4K UHD с частотой 30 к/сек. Оптическая стабилизация отсутствует. Во всех модулях есть фазовый автофокус.

Как и сообщалось ранее, аппаратной основой Sony Xperia 10 II выступила однокристальная система Snapdragon 665. 11-нанометровый чипсет включает CPU с частотой 1,8-2 ГГц на базе ядер Kryo 260 Gold и Silver. Графикой занимается ускоритель Adreno 610. Мобильный процессор трудится в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость накопителя в сравнении с Xperia 10 выросла вдвое – до 128 ГБ.

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В качестве одной из основных фишек смартфона токийская компания продвигает не камеру и не свой фирменный кинематографический экран CinemaView, а аккумуляторную батарею. Она может похвастаться рекордной ёмкостью среди моделей среднего уровня, которые есть в ассортименте Sony. Так, новинка получила АКБ на 3600 мАч. По сравнению с Xperia 10 ёмкость выросла на 25% (с 2870 мАч). Заявлена быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0.

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Физические размеры Sony Xperia 10 II составили 157 х 69 х 8,2 мм. Корпус имеет защиту от воды и пыли по стандартам IPS65/IP68. Из остального, вошедшего в арсенал, можно выделить разъём для наушников, слот под карту памяти, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, NFC, BT 5.0, Wi-Fi 5 ГГц и операционную систему Android 10.

Пользователям смартфон будет доступен в чёрном и белой расцветках. Старт продаж состоится весной нынешнего года. Стоимость Sony Xperia 10 II пока что не уточняется.