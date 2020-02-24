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Несмотря на постоянные разговоры о том, что планшетные компьютеры на базе операционной системы вымерли как класс, каждый год находятся компании, которые выпускают планшеты с ОС от Google. Например, сегодня, компания Huawei презентовала модель MatePad Pro 5G, который стал самым мощным решением на Android.

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Новинка оборудована фирменным 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 990 5G. Есть версия и без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Оперативной памяти может быть предусмотрено 6/8 ГБ, а постоянной 128/256/512 ГБ. Тип накопителя – UFS 3.0. Как и все подобные аппараты, Huawei MatePad Pro доступен в модификациях с поддержкой мобильных сетей и Wi-Fi Only.

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Планшет оборудован 10,8-дюймовой матрицей IPS формата 2K с соотношением сторон 8 к 5. Коэффициент контрастности составляет 1500 к 1. Производитель заявил о 96-процентном охвате цветового пространства NTSC. Благодаря тонким рамкам (ширина – 4,9 мм) площадь полезного пространства равна 90%. Максимальная яркость – 540 нит. Весит планшетный компьютер 460 г, а его толщина составляет лишь 7,2 мм.

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За фото- и видеосъёмку в Huawei MatePad Pro отвечают основная и фронтальная камеры с разрешением 13 Мп (f/1,8) и 8 Мп (f/2) соответственно. Новинка обзавелась динамиками Harman/Kardon, поддерживает работу с пером M-Pencil, которое может распознавать 4096 степеней нажатий, и осталась без чипа NFC.

Ёмкость встроенного аккумулятора составила 7250 мАч. Новинка стала первым в мире планшетом с поддержкой беспроводной зарядки. Её мощность – 15 Вт. На полном заряде устройство может проработать от 12 часов до 40 часов в зависимости от режима использования. Время, необходимое для полной зарядки – 150 минут.

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В модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной стоимость модели составляет 549 евро. Эта же модификация в паре с поддержкой LTE оценена в 599 евро. Стоимость версии 8/256 ГБ составила 649/699 евро в зависимости от наличия поддержки LTE. За 749 евро компания предлагает Huawei MatePad Pro с электронным пером M-Pencil и кожаной обложкой. Сам чехол отдельно стоит 39 евро, а стилус – 99 евро. Дополнительно можно будет купить ещё и фирменную клавиатуру. Её цена составит 129 евро.

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В продаже планшетный компьютер появится в начале второго квартала нынешнего года. Стоимость Huawei MatePad Pro 5G в модификации 8/512 ГБ составит 949 евро.