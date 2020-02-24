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В первом квартале прошлого года компании vivo и Meizu с интервалом в несколько дней анонсировали концептуальные решения APEX и Zero соответственно. О судьбе первого вообще ничего не известно, а второй провалился на стадии сбора средств, но есть слухи, что он ляжет в основу будущего флагмана Meizu 17, который выйдет в середине весны.

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Сегодня, 24 февраля, компания vivo планировала анонсировать смартфон APEX 2020. Однако, в связи с отменой выставки Mobile World Congress 2020 премьеру необычного телефона перенесли на четыре дня.

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vivo APEX 2020 так же, как и прошлогодняя модель, останется без клавиш и разъёмов. Для пополнения заряда аккумуляторной батареи будет использоваться технология беспроводной зарядки.

Смартфон будет комплектоваться так называемым «экраном-водопадом». Угол изгиба боковых граней составит 120 градусов. Как и в vivo NEX 3 c дисплеем The Waterfall, управлять уровнем громкости придётся с помощью сенсорной панели. То же самое мы видели в Huawei Mate 30 Pro. Но у каждого аппарата была кнопка питания. Каким образом компания из Китая намерена реализовать её функции, пока что остаётся загадкой.

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На данный момент о vivo APEX 2020 производитель рассказал не сильно много. Известно, что смартфон будет оборудован основной камерой с перископным объективом для 7,5-кратного оптического увеличения, универсальным модулем с 48-мегапиксельным разрешением и 6,45-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц.

Ни стоимость, ни дата выхода смартфона на рынок не уточняются. Анонс модели состоится 28 февраля. Премьера пройдёт в формате онлайн-презентации.