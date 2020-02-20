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Компания NVIDIA не ограничила партнёрство с CD Projekt RED исключительно выпуском графической карты GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Американский гигант также объявил о том, что в день релиза футуристического шутера игра будет добавлена в библиотеку GeForce Now.

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Отметим, что до премьеры Cyberpunk 2077 остаётся ещё более шести месяцев. Релиз RPG-шутера запланирован на 17 сентября текущего года. При этом NVIDIA заявила о планах добавить поддержку трассировки лучей в режиме реального времени.

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Как и в случае с остальными проектами, доступными на платформе, для игры в Cyberpunk 2077 придётся приобрести её копию. Сделать это можно в магазине Steam. Увы, но для того, чтобы поиграть в Cyberpunk 2077 на платформе GeForce Now в России, придётся приобрести не только саму игру, но и подписку на GFN.ru. Её стоимость составляет 999 рублей/месяц или 9999 рублей/год. За рубежом оформлять подписку нужно только для получения поддержки трассировки лучей и быстрого доступа к серверам. Причём её стоимость составляет около 300 рублей /месяц.

Напомним, что компания NVIDIA на днях анонсировала видеокарту GeForce 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Всего производитель намерен выпустить 200 ускорителей, но в продаже они не появятся. Единственный способ получить новинку – выиграть в конкурсе.