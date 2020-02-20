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Флешбэк: Samsung Galaxy S II – смартфон, который положил начало эре 4G

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На прошлой неделе южнокорейская компания Samsung анонсировала флагманские смартфоны семейства Galaxy S20. Производитель презентовал обычную модель и версию Plus, а компанию им составил ещё более продвинутый аппарат – Galaxy S20 Ultra. Если вам кажется, что компания представила много смартфонов, то вы, вероятно, не помните такой девайс, как Samsung Galaxy S II.

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Слева направо: Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra

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Производитель из Сувона анонсировал модель второго поколения в конце февраля 2011 года, а через пару месяцев флагман поступил в продажу. Телефон получил самое топовое железо на момент премьеры. Полное название «обычного» флагмана – Samsung I9100 Galaxy S II.

Смартфон оборудовали экраном диагональю 4,3 дюйма с разрешением 480 х 800 точек. Само собой, ни о какой безрамочности в 2011 году и речи не было. Модель была заключена в пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass на лицевой панели, прикрывающим матрицу Super AMOLED Plus.

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Samsung I9100 Galaxy S II достался фирменный мобильный процессор Exynos 4210 Dual. Это одна из первых в мире однокристальных систем с двумя ядрами. В ней используется пара Cortex-A9 с частотой 1,2 ГГц. Ускоритель – ARM Mali-400 MP4. Смартфон обзавёлся 1 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16/32 ГБ в зависимости от модификации. Ёмкость аккумулятора составила небольшие по современным меркам 1650 мАч.

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Samsung I9100 Galaxy S II

Также во флагмане нашлось место для основной и фронтальной камер разрешением 8 Мп и 2 Мп соответственно, разъёма для наушников, слота под microSD, порта micro-USB, NFC (не во всех регионах), радиоприёмника и Bluetooth 3.0. В продаже Samsung I9100 Galaxy S II появился с операционной системой Android 2.3 Gingerbread, но позже был обновлён до Android 4 Jelly Bean, Программная оболочка – всеми «любимый» TouchWiz 4.0.

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Отдельно несколько слов нужно сказать об основной камере. Она получила сенсор на 8 Мп и поддержку записи видео в максимальном разрешении Full HD с частотой кадров 30 к/сек. За девять лет изменилось много чего, и новые флагманы могут вести съёмку в 8K с частотой 24 к/сек.

Samsung I9100 Galaxy S II является одним из тех смартфонов, которые позволили компании стать производителем #1 в мире. 55 дней понадобилось Samsung, чтобы продать 3 млн устройств. Ещё за месяц объём реализации вырос до 5 млн, а за первые пять месяцев с момента старт продаж компания смогла продать 10 млн смартфонов.

В третьем квартале 2011 года Samsung увеличила свою долю на рынке вдвое по сравнению с тем же периодом 2010 года. Кроме того, производитель смог обойти американскую компанию Apple по объёму поставок смартфонов. И вот с этого момента начинается самое интересное.

В конце лета 2011 года Samsung выпускает модель Galaxy S II i777 для сотового оператора AT&T. Смартфон отличался от обычного Galaxy S II лишь тем, что работал исключительно в сетях 3G.

Samsung Galaxy S II i777 

Ещё через несколько месяцев вышел Samsung Galaxy S II Skyrocket i727. В этом устройстве ёмкость аккумулятора выросла до 1850 мАч, а диагональ дисплея – до 4,5 дюйма. Но главной особенностью флагмана стало использование однокристальной системы Qualcomm Snapdragon S3 с двумя ядрами Scorpion с частотой 1,5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 220.

Samsung Galaxy S II Skyrocket i727

В состав чипсета вошёл модем для обеспечения работы в сетях LTE. Samsung Galaxy S II Skyrocket i727 и HTC Vivid были одним из первых смартфонов с поддержкой 4G. Что интересно, когда модель была анонсирована, покрытия 4G не было даже в Нью-Йорке.

В октябре 2011 года технологический гигант из Южной Кореи выпустил ещё один смартфон в рамках флагманского семейства второго поколения. Он получил имя Samsung i927 Captivate Glide. Главной его фишкой стало наличие QWERTY-клавиатуры, которая была фишкой смартфонов компании BlackBerry.

Samsung i927 Captivate Glide

В данном устройстве использовался процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H с двухъядерным CPU на базе ARM Cortex-A9 с частотой 1 ГГц и графикой ULP GeForce. Разрешение фронтальной камеры снизили до 1,3 Мп. Ёмкость аккумулятора составила 1650 мАч, как в стандартном издании, а диагональ дисплея уменьшилась до 4 дюймов.

Австралийские операторы Telstra и Optus, канадский Rogers, американские Bost Mobile и Virgin Mobile, а также китайский China Telecom получили кастомную версию Samsung Galaxy S II LTE I9210. Она оборудована чипом Snapdragon S3.

Samsung Galaxy S II LTE I9210                                    Samsung Galaxy S II T989

От стандартного издания, которое вышло в начале 2011 года, эта модель немного отличается. Во-первых, диагональ дисплея выросла до 4,5 дюйма. Во-вторых, ёмкость аккумулятора увеличили до 1850 мАч. В то же время от Skyrocket i727, у которого идентичные параметры, смартфон отличается внешним видом.

На этом южнокорейская компания не остановилась. Для операторов T-Mobile и Telus были специально выпущены 3G-версии Samsung Galaxy S II T989 и Galaxy S II T989D соответственно на базе мобильного процессора Snapdragon S3.

Samsung Galaxy S II T989D

Два аппарата немного отличались внешне, но имели идентичную начинку. Они получили Super AMOLED Plus матрицу диагональю 4,52 дюйма и аккумулятор ёмкостью 1850 мАч. Остальные характеристики такие же, как и в оригинальном флагмане. 3G-модем в чипе Snapdragon S3 позволил обеспечить скорость скачивания на уровне 42 Мбит/сек. Это вдвое выше по сравнению с модемной платой в процессоре Exynos.

В августе 2011 года для оператора Sprint компания Samsung выпустила модификацию Galaxy S II Epic 4G Touch на базе фирменного чипа Exynos 4210. Смартфону достался дисплей диагональю 4,52 дюйма. Ёмкость аккумулятора составила 1800 мАч. Практически такой же аппарат вышел для US Cellular.

Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch

Модель обзавелась поддержкой CDMA и EV-DO. Стандарт EV-DO уже не используется. В 2011 году такие аппараты Samsung выпустила для японского оператора KDDI и южнокорейского LG U+.

В начале осени 2011 года был анонсирован Samsung Galaxy S II HD LTE, который появился в продаже в декабре того же года. Он получил HD экран с соотношением сторон 16 к 9 на базе матрицы Super AMOLED диагональю 4,65 дюйма.

            Samsung Galaxy S II HD LTE        Samsung Galaxy S II Skyrocket HD i757

Для сотового оператора AT&T компания подготовила модель Skyrocket HD i757 с теми же техническими характеристиками, но другим внешним видом. Однако, в продаже она так и не появилась.

В ноябре 2011 года вышел Samsung I9100G Galaxy S II. От обычной модели он отличается наличием процессора TI OMAP 4430 с графикой PowerVR SGX540 и отсутствием модификации с 32 ГБ постоянной памяти.

Samsung I9100G Galaxy S II

Samsung Galaxy S II – это больше, чем смартфон. Это почти десять смартфонов. Кроме того, было выпущено ещё несколько устройств для японского рынка с поддержкой i-mode. Разработка части из модификаций была связана с нуждами сотовых операторов. В сентябре 2011 года AT&T приступил к развёртыванию сетей 4G, и ему были необходимы смартфоны с поддержкой LTE для рекламы новых скоростей.

Сегодня, спустя девять лет, наблюдается похожая ситуация, только теперь операторы занимаются развёртыванием 5G. Операторы уже обслуживают оживлённые районы крупных мегаполисов и не забывают похвастаться тем, как быстро работает их новая сеть. Они же занимаются продвижением всех флагманов семейства Samsung Galaxy S20 с поддержкой мобильной связи по стандарту 5G.

За девять лет выбор однокристальных систем существенно сузился. Теперь доступны только чипы Exynos и Snapdragon. И оба не могут похвастаться интегрированной модемной платой. 4G и 5G версии Samsung Galaxy S230 Series отличаются чипсетом и объёмами памяти, т.е. пользователи в России, Канаде, США, Китае или Великобритании получают один и тот же аппарат. И ни у одного из них нет таких странных названий, как Epic 4G Touch.

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