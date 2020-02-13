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Xiaomi Mi 10 представлен официально: Snapdragon 865, 5G, 90 Гц дисплей, странная камера и цена от 575 долларов

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Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi сегодня, 13 февраля, анонсировала флагманский смартфон Mi 10, который заменит на рынке модель девятого поколения. Главные особенности новинки – дисплей и аппаратная платформа. А вот камера немного разочаровала. Но обо всём по порядку.

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Xiaomi Mi 10 оборудован экраном AMOLED с разрешением 2340 х 1080 точек. Его диагональ составляет 6,67 дюйма. Под дисплеем установлен дактилоскопический сенсор, а в левом верхнем углу находится отверстие под одинарную селфи-камеру диаметром 4,08 мм. Матрица имеет максимальную яркость 1120 нит и поддерживает HDR10+. Коэффициент контрастности составляет 5 000 000 к 1, а частота обновления дисплея – 90 Гц.

Боковые грани экран немного изогнуты – сильнее, чем в Xiaomi Mi 9, но не так сильно, как в vivo NEX 3 и Huawei Mate 30 Pro. Ширина подбородка внизу лицевой стороны составляет 3,32 мм. Это на 0,28 мм меньше по сравнению с моделью прошлого поколения. Габаритные размеры смартфона составили 162,6 х 74,8 х 8,96 мм.

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Аппаратная платформа Xiaomi Mi 10 построена на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Он включает восемь ядер Kryo 585 с частотой от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц. Они построены на базе решений Cortex-A77, которые на 20% производительнее по сравнению с Cortex-A76. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 3 МБ. За обработку трёхмерной графики в однокристальной системе отвечает ускоритель Adreno 650. В программном обеспечении AnTuTu новинка стала рекордсменом, набрав свыше 585 000 «попугаев». Для сравнения, результат модели Mi 9 Pro на Snapdragon 855 Plus составил 480 830, пунктов. Чипсет включает модем Snapdragon X55, который обеспечивает поддержку мобильных сетей пятого поколения.

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Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4780 мАч, которая отчасти оправдывает большую толщину устройства. Мощность быстрой зарядки проводным путём составила 30 Вт. Также заявлена беспроводная зарядка идентичной мощности и 10-ваттная реверсивная беспроводная зарядка, с помощью которой можно пополнить заряд аккумулятора в наушниках или смарт-часах. Xiaomi Mi 10 заряжается с нуля до 100% менее чем за 1 час во время зарядки по проводу и за 69 минут при зарядке беспроводным путём. Адаптер для беспроводной зарядки покупать придётся отдельно. Его цена составит 199 юаней или ~30 долларов.

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Также компания выпустит специальный аксессуар для снижения температуры нагрева. Его стоимость будет составлять 129 юаней или ~20 долларов. При этом под капотом устройства установлена, по словам производителя, эффективная система охлаждения.

Новый флагман получил оперативную память типа LPDDR5, флэш-накопитель UFS 3.0 и поддержку стандарта Wi-Fi 6, который обеспечивает передачу данных на скорости до 9,6 Гбит/сек. Объём ОЗУ составил 8/12 ГБ. В базовой модификации встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Также есть продвинутая и топовая версии, которые предполагают встроенное хранилище вместимостью 256 ГБ.

Основная камера в Xiaomi Mi 10 включает четыре модуля. Главный построен на базе 108-мегапиксельного сенсора Samsung оптического формата 1/1,33” с размером пикселя 0,8 мкм. Основной модуль имеет семь линз и систему оптической стабилизации изображения. Диафрагма объектива – f/1,69. В отличие от анонсированного двумя днями ранее Samsung Galaxy S20 Ultra, новинка китайской компании не может похвастаться фильтром 9 Bayer. В главном модуле Mi 10 используется более традиционный Quad Bayer, который предполагает объединение четырёх пикселей.

Широкоугольная камера имеет 13-мегапиксельное разрешение и угол захвата 123 градуса. В её основу положена матрица с размером пикселя 1,12 мкм. Светосила оптики – f/2,2. А вот телеобъектива в смартфоне нет, что очень странно. Два оставшихся места в конфигурации камеры заняли 2-мегапиксельные модули с апертурой f/2,4, построенные на базе сенсоров с размером пикселя 1,75 мкм. Они используются для макросъёмки и портретного режима.

Xiaomi Mi 10 может записывать видео в формате 8K UHD с частотой кадров 30 к/сек. Также производитель заявляет о поддержке 4K UHD с частотой до 60 к/сек и HD с частотой до 960 к/сек. Разрешение камеры для селфи в смартфоне составило 20 Мп. Само собой, заявлены всевозможные интеллектуальные функции, улучшения и поддержка Face Unlock.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11. Xiaomi Mi 10 стал первым представителем серии, который получил стереодинамики. Также в смартфоне есть порт USB-C, адаптер Bluetooth 5.0, двухдиапазонный навигационный модуль GPS. Из остального выделим поддержку кодеков apt-X и apt-X HD, технологию DC Dimming, отсутствие разъёма для наушников и слота под карту памяти. Защиты от воды и пыли тоже не предусмотрено.

Стоимость новейшего флагмана вряд и сможет порадовать истинных фанатов бренда, которые привыкли получать «топ за свои деньги». В базовой модификации памяти, 8/128 ГБ, смартфон оценили в 3999 юаней или 575 долларов. Стоимость версии с удвоенным объёмом накопителя составила 615 долларов. За Xiaomi Mi 10 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти отдать придётся 675 долларов.

Старт продаж смартфона запланирован в Китае на 14 февраля текущего года. Когда состоится релиз в Европе, пока что не уточняется. Европейская премьера была намечена на 23 февраля, однако может быть отстрочена из-за вспышки коронавируса, которая в свою очередь уже вынудила GSMA впервые за 33 года отменить выставку Mobile World Congress. Отметим, что Xiaomi планировала посетить мероприятие в Барселоне, хотя принимать участие отказались такие компании, как NVIDIA, Amazon, Intel, vivo, Deutsche Telekom, Sony, LG и Vodafone.

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