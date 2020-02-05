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Специалисты DxOMark добрались до ещё одного смартфона компании Huawei флагманского уровня. На этот раз к ним в руки попал фаблет Huawei Mate 20 X с поддержкой работы с цифровым пером, которое нужно докупать самому, и места в корпусе смартфона для стилуса нет.

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Модель была анонсирована в середине осени 2018 года. Она получила тройную основную камеру со стандартным набором модулей. Телеобъектив имеет разрешение 8 Мп. В его основу положен сенсор оптического формата ¼ дюйма. Светосила оптики – f/2,4. Телеобъектив обеспечивает трёхкратное оптическое увеличение по отношению к главному модулю. Последний построен на базе 40-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX600 формата 1/1,7 дюйма. Диафрагма – f/1,8. В обоих модулях есть система оптической стабилизации изображения, а также лазерная и фазовая автофокусировка.

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Третьим компонентом является широкоугольный модуль на базе 20-мегапиксельного сенсора типа 1/2,7 дюйма. У него есть только лазерный/фазовый автофокус, тогда как оптическая стабилизация не предусмотрена. Видео Huawei Mate 20 X может снимать с максимальным разрешением 2160p с частотой 30 к/сек. По умолчанию съёмка ведётся в формате Full HD на скорости 30 к/сек. Также есть поддержка Full HD при 60 к/сек и HD при 960 к/сек.

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С общим баллом 111 флагман образца 2018 года расположился в конце первой двадцатки сводного рейтинга лучших камерофонов DxOMark. Лишь одно очко он уступил модели Mate 20 Pro, которая расположилась строчкой выше. При этом аппаратное обеспечение камеры в двух моделей идентичное.

В отчёте отмечается, что широкоугольная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм не может похвастаться большим углом захвата в сравнении с некоторыми другими моделями, в которых значение ЭФР составляет 12 мм. Но в любом случае такой модуль будет полезен тем, кто любит фотографировать пейзажи и архитектуру. К недостаткам камеры относят небольшую потерю детализации, шумы при использовании телеобъектива, не самый лучший портретный и ограниченный динамический диапазон в высококонтрастных сценах.

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К сильным сторонам при фотосъёмке причисляют широкий динамический диапазон в большинстве условий, низкий уровень шума на снимках, сделанных в ночном режиме, цветопередачу, баланс белого и автофокусировку. Фотовозможности смартфона оценили в 118 «попугаев».

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За видео Huawei Mate 20 X получил 97 баллов, что является одним из лучших показателей в рейтинге DxOMark. Выше всего оценили работу оптической стабилизации (проблемы всё же могут возникать при съёмке в движении) и автоматической фокусировку. Также с положительной стороны отмечается цветопередача.

Как уже отмечалось, Huawei Mate 20 X занял место в конце топ-20. Если быть точнее, смартфон расположился на 16-й строчке. Помимо модели Mate 20 Pro, на 1 балл больше смог набрать Google Pixel 4. Опередить герой заметки смог такие смартфоны, как Xiaomi Mi 9 (110), Apple iPhone 11 (109), Huawei P20 Pro (109).