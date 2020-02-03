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Тайваньская компания MediaTek анонсировала мобильный процессор, ориентированный на доступные геймерские смартфоны. Новинка чипмейкера называется Helio G80. В иерархии однокристальных систем производителя она займёт место между Helio G70 и Helio G90.

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Процессор изготовлен по нормам 12-нанометровой технологии, как и все остальные SoC серии Helio G. CPU представлен восьмёркой ядер, разделённой на кластеры по технологии Big.Little. За простые вычисления в однокристальной системе отвечают шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Производительный кластер представлен двумя процессорными ядрами Cortex-A75 с пиковой вычислительной частотой 2 ГГц.

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Рендерингом трёхмерной графики в Helio G80 занимается ускоритель Mali-G52 MC2. Видеочип трудится на частоте 950 МГц. По словам разработчиков, новая-система-на-кристалле будет демонстрировать производительность на уровне 10-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 710. Напомним, что этот чип американская компания Qualcomm анонсировала ещё весной 2018 года.

В смартфонах на базе Helio G80 можно будет увидеть до 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и накопители eMMC 5.1. Увы, память UFS новой однокристальной системой не поддерживается. Также не стоит рассчитывать на трендовые 64-мегапиксельные и 48-мегапиксельный сенсоры. Процессор поддерживает датчики изображения максимальным разрешением 25 Мп или 16 Мп в случае многомодульной системы. Нейронного процессора для задач ИИ Helio G80 не получил.

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Первые смартфоны на базе новой системы-на-кристалле в продаже появятся уже до конца февраля текущего года. Возможно, дебютные готовые решения мы увидим в последних числах месяца, когда в Барселоне будет проходить выставка Mobile World Congress 2020.