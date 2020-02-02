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Американская компания AMD через несколько дней приступит к продажам процессора Ryzen Threadripper 3990X. В преддверии своего релиза новинка была прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5.

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Результат процессора в тесте одного ядра составит 1208 баллов. В многопоточном режиме бенчмарк присудил новой флагманской платформе американской компании 22 045 пунктов. Для сравнения, 28-ядерный Intel Xeon W-3175X набирает 1145 «попугаев» и 23 521 «попугай» в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

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Ryzen Threadripper 3990X был анонсирован в начале прошлого месяца. Процессор получил 64 ядра и поддержку многопоточности. Базовая частота вычислительных ядер составляет 2,9 ГГц, а пиковая в режиме максимальной однопоточной нагрузки – 4,3 ГГц.

Изделие изготовлено по 7-нанометровой технологии FinFET. Требования по теплоотводу составляют 280 Вт. Процессор поддерживает работу с оперативной памятью типа DDR4 (4 канала) с частотой 3200 МГц.

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Стоимость Ryzen Threadripper 3990X составила 3990 долларов. Старт продаж модели запланирован на 7 февраля текущего года. Вероятно, в первое время потребителям будет доступно ограниченное количество процессоров.