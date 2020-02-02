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Недавно стало известно, что компания Intel анонсирует мобильные процессоры поколения Comet Lake 31 марта 2020 года. На просторах всемирной паутины появились некоторые параметры одной из будущих новинок топового уровня. Называется она Intel Core i7-10875H. Этот чип будет считать флагманом нового поколения.

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Ранее была информация о том, что в состав CPU войдёт шесть ядер и будет заявлена поддержка технологии многопоточности. По новым данным, количество процессорных ядер в Core i7-10875H составит 8, а число потоков – 16.

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Базовая частота процессора будет равна 2,1 ГГц. В режиме максимальной однопоточной нагрузки пиковая частота одного ядра будет составлять 4,5 ГГц. Для сравнения, топовый гибридный процессор компании AMD в лице APU Ryzen 7 4800H может трудиться на частоте от 2,9 ГГц до 4,2 ГГц.

Напомним, что новое поколения мобильных платформ Intel будет конкурировать с 7-нанометровыми APU AMD Ryzen 4000 (Renoir), которые были анонсированы в начале прошлого месяца на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Помимо Intel Core i7-10875H в него будут входить четырёхъядерная модель Core i5-10300H и шестиядерное решение Core i7-10750H, которые станут заменой для Core i5-9300H и Core i7-9750H соответственно.