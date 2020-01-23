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В 2018 году компания Xiaomi создала специальную команду в рамках индийского подразделения Xiaomi India, которая отвечала за создание и производство смартфона Pocophone F1. Эту модель анонсировали в августе 2018 года, и она смогла стать в чём-то революционным решением, так как именно после неё на рынке начали массово появляться недорогие смартфоны с массой компромиссов, но при этом с топовым процессором. Pocophone F1 получил Snapdragon 845 и ценник от 300 долларов. В 2019 году было много слухов о модели второго поколения, которая так и не появилась. Зато всё идёт к тому, что в 2020 году мы получим сразу три новых смартфона.

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На днях компания из Поднебесной официально объявила о том, что Poco станет независимым брендом, как в прошлом году произошло с Redmi. Пока что непонятно, какой смартфон под новоиспечённым самостоятельным брендом поступит в продажу первым, но уже точно можно говорить о том, что он будет не один.

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Традиции Pocophone F1 продолжит модель Pocophone X2. О ней практически нет информации. Неделю назад смартфон появился в базе данных Geekbench 5 с не самым высоким результатом, после чего ему начали приписывать чип Snapdragon 845, как у предшественника. Однако, по свежим данным, модель нового поколения будет оборудована 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 865. Анонс устройства запланирован на весну, но другой информации о смартфоне нет.

Зато куда больше известно о модели Pocophone F2. А если быть точнее, то о ней известно практически всё, если говорить о технических характеристиках. Смартфон станет индийской версией Redmi K30 5G и получит новый среднеуровневый мобильный процессор Snapdragon 765G. CPU имеет восемь ядер с частотой до 2,4 ГГц, а графическая подсистема представлена GPU Adreno 620.

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Напомним, что Redmi K30 5G получил IPS-экран формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц, основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп + 2 Мп, фронталку с модулями на 20 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Биометрический сенсор установлен на правом торце. В смартфоне также есть 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 постоянной. В продажу модель поступила в Китае по цене с завода от 285 долларов до 410 долларов в зависимости от комплектации.

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Наконец, третьей новинкой станет версия Lite. Она будет построена на базе процессора Snapdragon 765. От Snapdragon 765G эта однокристальная система отличается немного заниженными частотными характеристиками CPU и GPU. Pocophone F2 Lite также приписывают 6 ГБ оперативной памяти и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч.

В завершение добавим, что в России в официальной рознице можно купить оригинальный Pocophone F1. Стоимость модели составляет 23 999 рублей в модификации с 6 ГБ оперативки и накопителем вместимостью 64 ГБ. Помимо флагманского процессора 2018 года и указанных объёмов оперативной/постоянной памяти за эти деньги вы получаете смартфон в пластиковом корпусе с FHD+ экраном, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, основной камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп и 20-мегапиксельной фронталкой.