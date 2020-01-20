PowerColor выпустит три версии Radeon RX 5600 XT в зависимости от частотных характеристик видеокарты
На днях стало известно, что компания AMD предложила партнёрам новый BIOS. Он позволяет повысить частотные характеристики видеопамяти и GPU в графическом адаптере Radeon RX 5600 XT, который был представлен в начале месяца.
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Позже появилась информация, что ускоренные видеокарты представят MSI и Sapphire, в то время как ASUS и PowerColor будут поставлять на рынок ускорители со стандартными частотами. По новой информации, PowerColor намерена выпускать сразу три версии Radeon RX 5600 XT, которые будут отличаться частотами видеочипа и памяти.
рекламаОбычная модель, Radeon RX5600XT, будет иметь 6 ГБ памяти с частотой 12 ГГц, т.е. пропускная способность составит 288 Гбайт/сек. В то же время GPU в этой модификации будет трудиться на частоте от 1560 МГц до 1620 МГц.
Вторая версия называется Red Dragon Radeon RX5600XT. Разница по сравнению с обычной моделью заключается в повышенной частоте памяти – с 12 ГГц до 14 ГГц. Как следствие пропускная способность увеличится примерно на 17% – до 336 Гбайт/сек.
рекламаОдновременно ускоренный графический чип и память с повышенной частотой сможет предложить только топовая модификация видеокарты PowerColor. Она у компании называется Red Devil Radeon RX5600XT. Частота GPU составляет от 1650 МГц до 1750 МГц, а видеопамяти – 14 МГц.
Если верить бенчмарку 3DMark, то прирост производительности самого разогнанного графического ускорителя по сравнению со стандартной видеокартой составит около 10%. О реальной производительности можно будет говорить после старта продаж Radeon RX 5600 XT.
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