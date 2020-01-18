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Вчера стало известно о том, что компания AMD предоставила новую версию BIOS для своих партнёров, которая увеличивает частоты графического адаптера Radeon RX 5600 XT, анонсированного на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 в начале текущего месяца. Как оказалось, это позволит видеокарте немного превзойти в производительности модель GeForce RTX 2060, стоимость которой компания NVIDIA снизила до 300 долларов.

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Сетевой информатор APISAK на своей странице в социальной сети Twitter поделился результатами «обновлённой» видеокарты в программном обеспечении 3DMark, напомнив заодно показатели «обычной» версии. Если верить этим данным, то графический адаптер Radeon RX 5600 XT с повышенными частотами набирает 7600 баллов в Time Spy, что на 700 баллов (~10%) по сравнению с прежней версией. Кроме того, результат в 3DMark Fire Strike вырос с 19 700 баллов до 21 900 баллов (~10%), в Fire Strike Extreme – с 9700 пунктов до 10 800 пунктов (~11%), а в Fire Strike Ultra видеокарта смогла набрать 5500 очков (на 10% больше).

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Как видим, графический адаптер с повышенными частотами набирает в программном обеспечении 3DMark примерно на 10% больше по сравнению с версией с первоначальными частотами. Это позволяет ему конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 2060. Как будут обстоять дела на практике, узнаем после того, как видеокарта компании AMD поступит в продажу.

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Напомним, графический адаптер построен на базе чипа Navi 10 XLE с 2304 потоковыми процессорами. В игровом режиме частота выросла с 1,56 ГГц до 1,615 ГГц, а в максимальном – с 1,62 ГГц до 1,75 ГГц. Кроме того, с 12 ГГц до 14 ГГц увеличилась частота памяти GDDR6, и со 150 Вт до 160 Вт вырос параметр TBP.