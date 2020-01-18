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Вчера появилась информация о том, американская компания AMD разослала партнёрам новую версию BIOS, которая позволила увеличить производительность недавно анонсированной видеокарты Radeon RX 5600 XT. Графический адаптер представили на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Его стоимость составила 280 долларов. Как стало известно, не все партнёры AMD намерены продавать видеокарту с повышенными частотами GPU.

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Ресурс VideoCardz сообщает, что точно использовать новую прошивку будут компании Sapphire и MSI. При этом последняя также не намерена отказываться от выпуска графического адаптера с более низкими частотными характеристиками. А вот компании PowerColor и ASUS новый BIOS использовать не намерены.

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Напомним, Radeon RX 5600 XT построен на базе Navi 10 XLE. На презентации, прошедшей в рамках выставки Consumer Electronics Showcase 2020, было заявлено, что максимальная частота GPU составляет 1620 МГц, а в игровом режиме – 1560 МГц. Новая версия BIOS позволяет повысить частоты до 1750 МГц и 1615 МГц соответственно. Кроме того, с 12 ГГц до 14 ГГц выросла эффективная частота памяти, что при наличии 192-разрядной шины означает пропускную способность в 336 Гбайт/сек. Вместе с повышением частотных характеристик Radeon RX 5600 XT выросло и тепловыделение видеокарты – со 150 Вт до 160 Вт.