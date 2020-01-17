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Американский холдинг Alphabet, в состав которого входит поисковой гигант Google, стал четвёртой компанией из США с капитализацией свыше 1 трлн долларов. Сейчас рыночная стоимость оценивается в 1,00016 трлн долларов.

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Акции Alphabet за последние три месяца подорожали примерно на 7%, а индекс S&P вырос на 11%. В течение прошлого года стоимость акций американского холдинга увеличилась сразу на 29%. Свой финансовый отчёт за 2019 год американская компания должна будет опубликовать 3 февраля 2020 года.

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Напомним, что по итогам четвёртого квартала 2019 года прибыль Alphabet составила на 1,7 млрд долларов меньше по сравнению с прогнозами аналитиков, но вот ожидания по выручке гигант из США смог превзойти.

На данный момент самой дорогой из американских компаний является Apple. Рыночная капитализация калифорнийского технологического гиганта составляет 1,38202 трлн долларов. Первой среди компаний из США отметку в 1 трлн долларов преодолела Microsoft ещё в конце прошлого года. Сейчас её рыночная капитализация составляет 1,26768 трлн долларов. Отметим также, что в 2019 году психологическую отметку смогла преодолеть Amazon. Но сейчас её оценивают в 931,08 млрд долларов.