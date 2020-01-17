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Аналитики Яндекс.Маркета подвели итоги ушедшего года для отечественного рынка умных телефонов. Проанализировав данные в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, они назвали десять самых популярных смартфонов. Правда, речь идёт не об объёме продажах, а о количестве переходов на страницы интернет-магазинов с площадки Яндекс.Маркет.

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Redmi Note 7

Лидером в 2019 году стал представитель среднебюджетного уровня Redmi Note 7 в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Его стоимость стартует сейчас с отметки в 10 258 рублей. Рекомендованная цена смартфона в официальном магазине Mi.com составляет 15 990 рублей.

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На втором месте обосновался Samsung Galaxy A50 в той же конфигурации. Данная модель претендует на звание самого продаваемого смартфона в России в прошедшем году. На Яндекс.Маркете выставлены предложения магазинов, начиная с 12 900 рублей. На официальном сайте Samsung указана цена 17 990 рублей.

Samsung Galaxy A50

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Замыкает топ-3 Apple iPhone Xr в модификации с 64 ГБ встроенной памяти. Сразу же отметим, что в топ-10 попала версия с удвоенным объёмом интегрированного накопителя. Она заняла шестую строчку. На сайте Apple.com стоимость смартфона в зависимости от комплектации составляет 49 990 рублей и 54 990 рублей. На Яндекс.Маркете предложения по версии с 64 ГБ встроенной памяти стартуют с отметки в 41 190 рублей, а модификацию со 128 ГБ ПЗУ можно купить за 45 199 рублей.

Apple iPhone Xr

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На четвёртой позиции расположился ещё один смартфон китайского бренда Redmi. Правда, на момент его анонса Redmi ещё был одной из линеек компании Xiaomi, а не отдельным брендом. Речь идёт о смартфоне Redmi 6A, который комплектуется 2 ГБ оперативной памяти в паре с 16 ГБ постоянной. Официальная розничная цена составляет 7490 рублей, но при желании купить устройство можно на 1500 рублей дешевле.

Топ-5 замыкает ещё один популярный китайский смартфон – Honor 8X. Чаще всего пользователи ищут модификацию с 4 ГБ оперативки и встроенным накопителем на 64 ГБ. Стоимость стартует с отметки 12 100 рублей. При этом в официальном магазине девайса уже нет в наличии.

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На седьмом месте по популярности среди посетителей Яндекс.Маркета оказался Samsung Galaxy S10e. Субфлагман в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти предлагается по цене от 32 820 рублей. Рекомендованная стоимость модели при этом составляет 49 990 рублей.

Samsung Galaxy S10e

Вслед за моделью компании из Южной Кореи идёт ещё один аппарат китайского производителя Redmi. Пользователи ищут смартфон Redmi 7 в модификации 3/32 ГБ. Его можно приобрести по цене 7900 рублей, сэкономив 4000 рублей, если сравнивать с рекомендованной стоимость.

Наконец, замыкают топ-10 два флагманских смартфона прошлых лет американской компании Apple. Причём обе модели уже официально сняты с производства производителем из Калифорнии. Выше расположился анонсированный в 2016 году iPhone 7 в модификации с 32 ГБ встроенной памяти. Его стоимость стартует с 23 389 рублей. На последнем месте оказался iPhone X, флагман 2017 года. Он с 64 ГБ постоянной памяти на борту может быть куплен в России по цене от 48 550 рублей.

Яндекс.Маркет поделился и другими статистическим данными за прошлый год. Так, самым популярным производителем среди посетителей сайта стала компания Xiaomi, на которую пришлось 30% переходов. Каждым пятым просматриваемым смартфоном была модель Samsung. Доля Apple составила 16%.

Apple iPhone X

Также отмечается, что половина посетителей Яндекс.Маркета искала смартфоны стоимостью не более 16 300 рублей. 60% пользователей просматривали модели, оснащённые чипом NFC. Самый распространённый объём встроенного накопителя составляет 64 ГБ. Далее по популярности и идут хранилища вместимостью 128 ГБ и 32 ГБ. Что касается оперативной памяти, тут лидируют смартфоны с 4 ГБ. Из остального можно отметить популярность Full HD+ экранов диагональю от 6 дюймов с соотношением сторон 19,5 к 9 и аккумуляторные батареи ёмкостью 3500-4500 мАч.