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Американская компания AMD на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 анонсировала настольную видеокарту Radeon RX 5600 XT, которую «красный» гигант из Калифорнии оценил в 280 долларов. Предполагается, что конкурировать новый графический адаптер AMD будет с GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060. Сегодня стало известно, что NVIDIA официально снижает стоимость GeForce RTX 2060.

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Модель построена на базе 12-нанометрового GPU, который имеет 1920 ядер CUDA и трудится на частоте 1365 МГц. Максимальная частота видеочипа TU106 составляет 1680 МГц. Адаптер комплектуется 6 ГБ памяти GDDR6 с частотой 1750 МГц и пропускной способностью 336 ГБ/сек. Полоса пропускания шины – 192 бита.

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Если мы говорим о мощности, то GeForce RTX 2060 превосходит модель GeForce GTX 1070 и в некоторых играх может навязать конкуренцию карте GeForce GTX 1080. Более старшей версии, GeForce RTX 2070, она уступает примерно 15%.

Компания NVIDIA анонсировала графический адаптер GeForce RTX 2060 в прошлом году на выставке Consumer Electronics Showcase 2019. Цена тогдашней новинки составила 349 евро. Сейчас компания из США снизила стоимость видеокарты до отметки в 299 долларов.