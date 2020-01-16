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Тайваньская компания ASUS минувшим летом анонсировала флагманский геймерский смартфон ROG Phone второго поколения, стоимость которого в зависимости от комплектации составила от 500 долларов до 1500 долларов без учёта дополнительных игровых аксессуаров. Их докупать придётся отдельно. Спустя полгода с момента релиза ASUS ROG Phone II добрался до специалистов DxOMark. Сегодня, 16 января, они поделились отчётом о тестировании фото- и видеовозможностей геймерского смартфона.

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Никаких заоблачных результатов модель второго поколения не продемонстрировала, однако она показала ещё раз, что большую роль в возможностях камеры играют не только сенсоры, но и программное обеспечение. Всё дело в том, что ASUS ROG Phone II оказался в рейтинге намного ниже, чем ASUS ZenFone 6, хотя модули в двух смартфонах установлены идентичные.

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В стандартной камере используется 48-мегапиксельный датчик изображения оптического формата ½ дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Светосила оптики составляет f/1,8. Эквивалент фокусного расстояния – 26 мм. Есть лазерная и фазовая автофокусировка. В широкоугольном модуле применяется 13-мегапиксельна матрица. Диафрагма объектива – f/2,4. Эквивалентное фокусное расстояние – 11 мм. Видео игровой смартфон может записывать в максимальном разрешении 4K UHD с частотой кадров 30fps и 60fps. Также заявлена поддержка видеосъёмки в 1080p при 240fps и в 720p со скоростью 720fps.

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Фотовозможности ASUS ROG Phone II оценили в 97 баллов, что на 10 баллов меньше по сравнению с ZenFone 6. Более новый аппарат оказался лучше лишь в одной из десяти подкатегорий, на основе которых устанавливается общий балл за фотосъёмку. Речь идёт о широкоугольной камере. Её возможности в ZenFone 6 оценили в 28 пунктов, а в ROG Phone II – в 29 пунктов. Одинаково оценили подкатегории «Боке» и «Текстуры» – 50 баллов и 67 баллов соответственно.

Что касается видеосъёмки, здесь разница составила 7 «попугаев» – 92 против 99 не в пользу игрового смартфона. Практически на одном уровне оценили артефакты, стабилизацию и автоматическую фокусировку.

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Специалисты DxOMark отметили, что снимкам с ASUS ROG Phone II характерен точный баланс белого. Кроме того, смартфон может правильно настраивать параметры экспозиции вне зависимости от условий освещения. Также программное обеспечение может аккуратно отделять объект и размывать фон. При записи видео к плюсам относят автофокусировку, детализацию и стабилизацию. Что касается минусов, это недостаточная насыщенность и плохой зум при фотосъёмке, а также шумы на движущихся объектах во время записи видео.

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С общим баллом 95 ASUS ROG Phone II расположился на 35-й строчке. Он 1 балл уступил OnePlus 6 и на столько же опередил iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy Note 8, Sony Xperia 1 и LG V40 ThinQ. Правда, последняя модель может подняться в рейтинге, если её ещё раз протестируют с учётом возможностей широкоугольного модуля и ночного режима.