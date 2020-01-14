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Китайская компания Xiaomi выпустила осенью 2017 года свой первый смартфон в рамках программы Android One. Он получил имя Xiaomi Mi A1 и стоковую версию операционной системы Android 7 Nougat. Спустя год вышла модель второго поколения, Xiaomi Mi A2, которая смогла стать бестселлером производителя из Поднебесной за счёт сочетания невысокой стоимости и хорошей технической составляющей. В продажу смартфон поступил c операционной системой Android 8.1 Oreo, но, как стало известно, уже для него готово обновление, которое заменит текущую версию ОС, Android Pie, на более свежую.

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Помимо операционной системы Android 10 апдейт программного обеспечения приносит заплатку безопасности за январь 2020 года. Размер файла обновления составляет чуть менее 1,5 ГБ. Компания из Поднебесной отмечает, что распространяться новая версия прошивки будет поэтапно, но при этом она не уточняет, сколько времени требуется на то, чтобы обновление получили все пользователи. Отметим, что модель третьего поколения, Xiaomi Mi A3, ещё работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

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Xiaomi Mi A2 является одним из немногих актуальных смартфонов на рынке в цельнометаллическом корпусе. Он оборудован 5,99” LCD-экраном формата Full HD+ с разрешением 1080 х 2160 точек без выреза. Основная камера построена на базе пары матриц. Разрешение главной составляет 12 Мп, а дополнительной – 20 Мп. Последняя применяется для съёмки при недостатке света. Селфи-камера тоже основана на 20-мегапиксельном датчике изображения.

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Аппаратной платформой Xiaomi Mi A2 выступает 14-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 512. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч. Mi A2, а точнее его прообраз Mi 6X стал одним из первых смартфонов китайской компании, в котором не оказалось разъёма для проводных наушников.

В официальном магазине в России Xiaomi Mi A2 доступен только в одной модификации памяти. Стоимость версии с 4 ГБ оперативки и накопителем вместимостью 64 ГБ составляет 21 990 рублей. На AliExpress эта же конфигурация стоит более чем вдвое дешевле – 140 долларов или 8600 рублей. А за 160 долларов (10 000 рублей) можно приобрести смартфон с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти на борту.