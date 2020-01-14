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Компания Honor в конце осени прошлого года в Китае представила флагманский смартфон Honor V30 Pro. В декабре он поступил в продажу на локальном рынке, а в следующем месяце, модель появится в Европе.

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Как стало известно, Honor V30 Pro для европейского региона будет представлен на мероприятии Mobile World Congress 2020. Свою презентацию компания из Поднебесной проведёт 24 февраля. Сколько будет стоить флагман, пока что неизвестно, но в Китае на данный момент цена смартфона в модификации со 128 ГБ и с 256 ГБ встроенной памяти составляет примерно 600 долларов и 650 долларов соответственно. Вне зависимости от версии модель несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти.

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Honor V30 Pro комплектуется фирменным 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 990. В связи с этим высказываются опасения, что европейская версия смартфона останется без сервисов Google и будет предложена лишь в нескольких странах и то в ограниченном количестве, как это было с Huawei Mate 30 Pro.

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В Honor V30 Pro применяется 6,57-дюймовый экран на базе LCD-панели формата Full HD+ с разрешением 2400 точек по горизонтали. В овальном отверстии установлена фронтальная камера с 32-мегапиксельным основным и 8-мегапиксельным широкоугольным модулями. Каркас флагмана изготовлен из металла, а тыльная и лицевая стороны оформлены стеклом. Биометрический сканер установлен сбоку, будучи совмещённым с клавишей питания. Задник содержит большую площадку со вспышкой и тремя объективами.

Стандартный модуль имеет разрешение 40 Мп. Он построен на базе сенсора Sony IMX600 оптического формата 1/1,7”. Апертура оптики – f/1,6. Телеобъектив с трёхкратным зумом без потери качества имеет разрешение 8 Мп и оптику со светосилой f/2,4. Наконец, в основу широкоугольного модуля положен сенсор на 12 Мп. Диафрагма объектива – f/2,2. Все три модуля основной камеры могут похвастаться фазовой и лазерной автофокусировкой, а вот оптической стабилизацией изображения наделили исключительно основной модуль и телеобъектив. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 30 к/сек.

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Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4100 мАч. Honor V30 Pro имеет поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 40 Вт. За полчаса АКБ заряжается до 70%. Также заявлена беспроводная зарядка мощностью 27 Вт и обратная беспроводная. Во флагмане есть чип NFC, но если из коробки он будет поставляться без предустановленного программного обеспечения Google, то даже вручную накатив ПО, использовать Google Pay не получится. Из остального можно отметить отсутствие разъёма для наушников, наличие USB-C, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой работы в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.