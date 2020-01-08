Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов Predator огромной моделью CG552K. Новинка построена на базе OLED панели диагональю 55 дюймов.

реклама

Матрица имеет разрешение 3840 х 2160 точек, а максимальная яркость составляет 400 нит. По словам тайваньского производителя, охват пространства DCI-P3 составляет примерно 98,5%. Также в новом мониторе разработчики Acer реализовали поддержку разработок NVIDIA G-Sync и Adaptive Sync. Время отклика составило 0,5 мс, а частота – 120 Гц.

реклама

Для автоматической регулировки уровня яркости предусмотрен интегрированный сенсор освещённости. Также стоит выделить датчик присутствия, благодаря которому во время отсутствия пользователя за экраном монитора панель переводится в режим сохранения энергии.

Acer Predator CG552K досталось сразу два разъёма DisplayPort 1.4 и три HDMI 2.0. Кроме того, в конфигурации монитора есть порты USB Type-A и USB Type-C. Суммарная мощность пары динамиков составляет 20 Вт. Модель CG552K начнёт продаваться во второй половине текущего года по цене 2700 евро.

реклама

Вместе с огромным монитором компания из Тайбэя анонсировала более скромное решение, но только если мы говорим о габаритах. Вторая новинка тайваньского производителя называется Predator X32. Это ещё один игровой монитор, но он уже построен на базе 32-дюймовой IPS матрицы. Разрешение сохранилось – 2160 х 3840 точек.

реклама

Частота обновления по сравнению со старшей версией выросла до 144 Гц. Угол обзора составил 178 градусов. Сегодня мы писали о мониторе ASUS ROG Swift PG32UQX. Новинка компании Acer имеет схожий набор характеристик. Есть и сертификация VESA DisplayHDR 1400 и подсветка Mini LED с 1152 отдельно управляемыми зонами. Охват цветового диапазона Adobe RGB составляет 99%, а Rec2020 – 89,5%.

Acer Predator X32 получил два динамика, мощность каждого из которых составляет 4 Вт. С помощью подставки можно отрегулировать угол и высоту экрана. Источник сигнала к монитору подключается либо через один из трёх разъёмов HDMI 2.0, либо через DisplayPort 1.4. Также модель получила концентратор с четырьмя портами USB 3.0.

реклама

Стоимость Acer Predator X32 составила примерно 3230 евро (3600 долларов). Старт продаж монитора состоится в конце первой половины текущего года.