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ASUS представил игровые 4K-мониторы ROG Swift с частотой 144 Гц

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Компания ASUS на мероприятии CES 2020 в штате Невада анонсировала два новых игровых монитора в рамках семейства ROG. Более компактная модель называется ASUS ROG Swift PG32UQX. С неё и начнём.

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Новинка ориентирована на любителей требовательных игр. Из названия монитора понятно, что построен он на базе 32-дюймовой матрицы. Частота обновления составляет 144 Гц, а разрешение – 3840 х 2160 точек или Ultra HD. Модель ROG Swift PG32UQX может похвастаться технологией Mini LED, которая предусматривает применение микроскопических светодиодов.

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По словам производителя, новинка соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1400 и имеет сертификат NVIDIA G-SYNC ULTIMATE. Максимальная яркость монитора составляет 1400 нит, а охват цветового диапазона DCI/P3 – свыше 90%. Для синхронизации подсветки с остальными элементами геймерского ПК предусмотрена поддержка технологии Aura Sync.

Вторая новинка тайваньского производственного гиганта называется ASUS ROG Swift PG43UQ. Это ещё один 4K-монитор с частотой обновления 144 Гц, но построен он на базе 43-дюймовой VA-панели. Уровень максимальной яркости составляет 1000 нит, что соответствует стандарту DisplayHDR 1000.

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Модель может похвастаться поддержкой AMD Free Sync. Что интересно, эта разработка может быть использована и при подключении к графическим адаптерам NVIDIA ввиду того, что панель относится к мониторам G-Sync Compatible. Время отклика равно 1 мс. Кроме того, производитель подчёркивает наличие DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC.

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