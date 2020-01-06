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Компания Huawei в 2020 году должна активно развивать проприетарное программное обеспечение Huawei Mobile Services, которое станет заменой для Google Mobile Services. Кроме того, производитель из Поднебесной уже в этом году может начать переводить свои смартфоны на фирменную операционную систему Harmony OS.

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Но это касается только решений, которым ещё предстоит быть анонсированными. А вот в смартфонах, которые вышли до мая 2019 года, Huawei не намерена отказываться от операционной системы Android. Более того, в течение первых двух кварталов ОС Android 10 в основе фирменной оболочки EMUI 10 получат более двух десятков смартфонов Huawei и Honor.

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Уже в следующем месяце с опережением срока апдейт программного обеспечения придёт на три смартфона семейства nova 5 (nova 5, nova 5i Pro и nova 5z), а также на Honor 20S. В марте Android 10 смогут опробовать владельцы ещё трёх устройств: Honor 20 Lite, Huawei nova 5i и Huawei Enjoy 10S. Ранее была информация, что все эти смартфоны получат апдейт во втором квартале 2020 года.

Всего в течение первого квартала до свежей версии программного обеспечения будет обновлено 14 моделей. К семи вышеупомянутым смартфонам присоединятся флагманы 2017 и 2018 годов в лице Huawei Mate 10/Mate 10 Pro и P20/P20 Pro соответственно, а также более скромные решения Huawei P20 Lite, P30 Lite и Mate 10 Lite.

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Ещё семь смартфонов компании Huawei до EMUI 10 с операционной системой Android 10 в основе будут обновлены в период с апреля по июнь текущего года включительно. В их число входят Huawei P Smart, P Smart Plus и P Smart Z, а также модели Huawei Y5, Y6. Y7 и Y9 (все 2019 года выпуска).