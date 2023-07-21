Теперь турбо-режим должен гарантированно включаться при подключении к мощным док-станциям. Также обновление оптимизирует производительность, расширяет настройки яркости экрана и т.д.

ASUS выпустила новый BIOS версии 323 для портативной игровой консоли ROG Ally, сообщает Wccftech со ссылкой на официальное сообщество ROG. Обновление содержит четыре основных изменения. Первое позволяет увеличивать лимит энергопотребления до 30 Вт при подключении к док станциям мощностью 65 Вт и более. Ранее с этим наблюдались проблемы, консоль не переходила в «турбо» режим, даже при подключении к мощным док-станциям или адаптерам питания, что связывают с недостаточной обратной связью на некоторых устройствах — консоль не могла получить достаточную информацию о возможностях зарядки. Теперь Ally будет просто получать доступную энергию при подключении. Если док-станция недостаточно мощная, консоль может быстро разряжаться в турбо-режиме.

Amanz, Unsplash

Также обновление улучшает быстродействие в режиме «Производительность» при подключении к зарядке, устраняет проблему со сбросом настройки памяти, выделенной для графики, снижает минимальное доступное значение яркости подсветки экрана с 25 до 10 нит.

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Стоит отметить, что обновление пока не решает проблемы со стабильностью работы адаптера для карт памяти microSD, ранее в ASUS подтвердили, что в некоторых сценариях адаптер может перегреваться и отключаться. Пока официального решения нет, энтузиасты рекомендуют настроить систему охлаждения на более агрессивный режим.