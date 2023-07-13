реклама
Представитель компании ASUS признал существование проблемы, связанной с работой карт-ридера и карт памяти microSD на портативной игровой консоли ROG Ally, соответствующие жалобы владельцев устройства циркулируют в Сети уже на протяжении нескольких недель и причиной проблем считается перегрев. Как сообщает Tom’s Hardware, объявление было сделано Уитсоном Гордоном (Whitson Gordon) в Discord, судя по сайту специалиста, он занимает должность старшего руководителя отдела по управлению игровым контентом в компании ASUS.
В сообщении говорится, что пользователи, испытывающие проблемы с работой карт-ридера, могут обратиться в сервис для замены устройства по гарантии. На данный момент в ASUS работают над обновлением, в котором будет изменена настройка вентиляторов для снижения уровня температур.
реклама
Специалисты Tom’s Hardware также обратили внимание на видео от YouTube канала CPPC TEK, автор которого объяснил причину проблемы. Карт-ридер располагается слишком близко к подсистеме питания из-за чего перегревается вместе с картой памяти, появляется нестабильность, карта памяти начинает отключаться, а в худших случаях выходит из строя. Для решения проблемы энтузиаст предложил настроить зависимость скорости вентилятора от температуры более агрессивно, чтобы снизить общий нагрев устройства.